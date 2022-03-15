烏克蘭最美教堂險遭俄軍炸毀　非武裝區500名難民躲地窖幸存

上周六（12日），在烏克蘭有最少四百多年歷史的東正教聖山拉伏拉（Sviatohirsk Lavra / The Holy Mountains Lavra，又名聖山拉伏拉修道院）遭破壞，一枚俄羅斯炸彈在距離修道院50米處落下爆炸。目前這所歷史建築正充當避難所，為數百名烏克蘭難民提供庇護。



(@svlavra/Facebook)

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聖山拉伏拉是烏克蘭三大修道院之一，風景優美，位於頓涅茨河上山坡上，是聖山國家自然公園的中心，亦是烏克蘭東部和俄羅斯南部重要的信仰中心。1627年修道院首次於文獻被提及，但有學者指該院可能更早於十五世紀便存在，第一批神職人員可能是於十五世紀，為了躲避克里米亞韃靼人攻擊而逃至此地定居。目前的建築群主要建於1840年代，由俄羅斯波將金王子家族出資建造，而修道院所藏珍寶包括 14 世紀的聖像和隱士聖約翰的遺物。

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1917 年俄國革命前夕，修道院內有 600 名修士，但布爾什維克政府將這座建築改造成療養院。1991 年烏克蘭獨立後，該遺址被重建為修道院，現在有 100 名修士。2004年，烏克蘭東正教會（莫斯科宗主教聖統）正式授予其「拉伏拉」的地位（俄羅斯東正教會修道院中是最高級別）。

自俄烏戰爭爆發，這所修道院於地窖收容超過500多名難民（包括200 名兒童）。據院方在社交媒體發布消息，遇襲翌日（13日）原為「正信凱旋主日」（這日是東正教會與拜占庭禮天主教會禮儀年中大齋期的第一個主日，東正教會每年都會在這一天，慶祝擊敗聖像破壞運動，並恢復聖像崇拜），12日遇襲當晚修道院舉行通宵守夜儀式，並同步於網上直播。但在儀式快於十時結束時遭到空襲，一枚空投炸彈擊中距離修道院入口約50米、北頓涅茨河上連結修道院與斯維亞托戈爾斯克市的橋梁。爆炸威力波及修道院窗框，全院窗戶和大門玻璃被震破。包括神職人員和避難者在內有多人受傷，現已送往醫院治療，幸好無人死亡。

修道院主教Metropolitan Arseny昨天發表回應，表示修道院所處地段並沒有任何軍隊駐守，炸彈襲擊對這個和平的市區造成打擊。主教感謝上帝保佑，並繼續進行崇拜。

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聯合國教科文組織（UNESCO）於9日提出警告，隨著俄羅斯軍隊的持續攻擊，烏克蘭的重要歷史遺跡正面臨毀損危險。

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