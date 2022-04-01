小太郎一個人生活｜家暴氣息下的窩心故事｜還是日本｜湯禎兆專欄

最近NETFLIX把《小太郎一個人生活》的電視劇版及動畫版同時上架，恰好令我想起同步連結的社會閱讀。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《小太郎一個人生活》的DV氣息

（編按：「DV」為 Domestic Violence（家庭暴力）的簡稱）



早陣子《金魚妻》已炒作得沸沸騰騰，但其實它的社會性，除了女性外遇的問題外，更直接的乃是安藤政信飾演的DV夫（即家暴夫），他的暴力行為正是文本內篠原涼子出走的一大契機。事實上，日劇早已對此話題直視回應，印象中北川景子１５年的《偵探中的偵探》，又或是廣末涼子１６年的《直美與加奈子》，都是徹頭徹尾的DV申訴曲。

《小太郎一個人生活》當然有賺人熱淚的窩心包裝，但當中不少細節，都令我看得如坐針氈。小太郎訂不同報紙，是為了確保他人得知獨居的安危；購買高級衛生紙原來是充飢時有甜味入口。電視劇也提及飽受家庭壓力的孩子會出現突然昏睡的情況，動畫中更有孩子冬天依偎在自動販賣機後取暖的情節。凡此種種，只要稍一深思細味下去，都令人不堪想像。

更為甚者，文本中的DV元兇當然是小太郎的父親，因為對太太的動粗及金錢苛索而觸發家庭異變，但與此同時，在前前後後的文本中，不難發現小太郎的母親其實也是另一形式的DV施虐者——小太郎大量的時間及情景獨處，早已暗示母親的疏忽照顧昭然若揭。在溫情劇的背後，其實社會性的震撼力，遠超聳人聽聞的《金魚妻》吧！

（圖片與影片為編輯所加。本文不代表藝文格物立場）

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