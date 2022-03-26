超級變變變｜「我要上電視」時代的笑與淚｜還是日本｜湯禎兆專欄

NETFLIX 近來最吸引的節目，我認為非《超級變變變》莫屬。今時今日看《超級變變變》，實在有多重趣味。首先，《超級變變變》的本地懷舊觀眾已是跨世代的集成組合，事實上自TVB 於八十年代初引入後，一度中斷了廿多年，到14年才再復播，簡言之曾在熒光幕上看過《超級變變變》的本土觀眾，年齡層可以相差二十年以上，但大家竟可有共通的影像回憶！

文：湯禎兆 ｜ 原題：《超級變變變》的時代意義



此外放回日本的脈絡，NETFLIX 上架的是 6 至 18 回的內容（八十年代），即屬節目草創期的階段（79年首播），那正是全民參與型主導的電視年代——人人都想上電視，為自己的人生留一個記錄。嚴格來說，那是由偶像造星風氣所帶動的，如PINK LADY正是由NTV 的《明星誕生》起步而成為超級組合，後來的松田聖子更加證明來自九州久留米的鄉下妹，只要豁出去奮力搏鬥，同樣可瘋魔全國。

松田聖子，代表著1980年代的超人氣偶像

《超級變變變》正是平民版的夢幻號，所以主持人萩本欽一每次均強調各組合的出身地，而山行水遠上東京所背負的得失壓力，也是樂此不疲的梗點所在——笑與淚在此交織，反而變變變的水平往往已非重點。

到了今時今日，當大家對日本東京奧運會開幕禮展示靜態圖標的表現擊節讚賞之際，《超級變變變》的老觀眾當然不會驚訝——那不過是日本電視上的「國技」而已。而更勾起人思緒的情意，正是節目上來自日本全國上下平民的純真表情，最難得的是今天我竟然可以與孩子一起觀看——他們同樣看得開懷大笑，節目的生命力往往在人為想像以外。

（本文不代表藝文格物立場，圖片與影片為編輯所加）

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