法國首個博物館開辦藝術治療中心　港商資助860萬興建

藝術治療因為人才培訓和科技配套，近年在全球有長足發展，然而環境空間本身也占有重要一席位。位於法國巴黎的東京館（The Palais de Tokyo）在今年十二月會落成新的「護理中心」，以此推動藝術康健項目，以慶祝該館成立二十周年。



法國巴黎的東京館新開設HAMO中心，將推動藝術治療。(Freaks/Ailleurs Studio)

這座名為 「HAMO」的700 平方米展館由 Freaks Architects 設計，與法語中的「小村莊」有相同發音。對於當代藝術博物館公共項目總監 Tanguy Pelletier 來說，「小村莊」構思將打造一個改造室，即使這個空間沒有舉辦展覽，仍然歡迎來自各個領域的訪客。

HAMO 這座有三個主要空間的藝術治療中心，由香港新華集團主席蔡冠深贊助部份資金。名為「正向沙龍」（positive salon）的空間將舉辦精神科醫生、藝術治療師、教育工作者和其他專業人士之間的會議。接下來的空間配置了三個旋轉結構，根據預定的活動牆壁可以兼作電視屏幕或黑板。螺旋樓梯和​​電梯將通向夾層，該夾層改建設成配備 3D 打印機和其他技術的實驗室。展館將有空間同時提供四到六個公共研討會。

法國巴黎東京館。(palaisdetokyo.com)

這個耗資 100 萬歐元（約860萬港元）的項目於 2018 年底啟動，將重點關注心理健康，並推動建立博物館與醫療和社會組織合作夥伴關係，是法國第一所設有藝術康健設施的文化場所。東京館還從成立於 2016 年的蒙特利爾美術館的藝術治療工作室中汲取靈感，伴拍法國阿爾茨海默病慈善協會和巴黎 Salpêtrière 醫院，探索更多有關藝術治療的嘗試。