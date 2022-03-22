考古︱舊石器時代繪畫研究　發現25%古代藝術家是兒童

小孩蹣跚學步、牙牙學語時，父母除了拖著他的手伴他學行外，最常見的親子活動可能是扶著他的小手，初嘗扼筆繪畫探索世界。原來由父母帶領兒童學習繪畫，可能是古往今來共通的親子藝術活動，最新的考古研究發現，舊石器時代晚期的岩石塗鴉不少是兒童作品，他們是當時藝術的主要參與群體，研究結果更表明這些岩石畫實際上是一種以家庭為導向的集體活動，而不是畫師孤身一人的創作。



(圖片來源：ScienceDirect)

《考古科學雜誌》最新一期發表了一份由劍橋大學和西班牙坎塔布里亞大學的共同研究，研究人員檢查了大約 20,000 年前在西班牙洞穴中繪製的 180 幅手繪模板，同時運用了大量於歐洲舊石器時代遺址中採集得來的手部表徵數據，研究舊石器時代的岩石藝術特徵，並將成果製成可視化3D 模型和高分辨率圖像，以綫上資源方式供研究人員、策展人、學生和公眾使用。

研究員發現這些史前圖像是通過將顏料通過空心蘆葦或骨頭吹到人手再塗到岩石上，而這個上色過程會使輪廓比手本身略大。考慮到這種差異，研究人員發現多達 25% 的手印大小不屬於成年人或青少年。他們猜測手印來自 2 到 12 歲的孩子，其中大多數可能是 3 到 10 歲的孩子。

(圖片來源：ScienceDirect)

由兒童參與的岩石上色的作品數量比研究團隊預期要多，這反映舊石器時代的藝術活動並不是成年人專享活動，打手印的創作亦不純粹只是與群體生存密切相關的封閉活動。因為體型較小的兒童無法將顏料吹得足夠大以產生標記，研究團隊認為他們的父母或其他成年人正在幫助這些兒童上色，對於舊石器時代的人來說，繪畫可能是一項重要的公共活動。

除此以外，研究團隊正在努力進一步分析岩石上的手部標記是否包含編碼信息，以確定某些圖像中的手勢是否具有任何意義。他們懷疑某些手部塗鴉中似乎反覆出現的手指彎曲圖案，可能被用作一種非語言形式來傳遞特定信息。

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】