烏克蘭危機︱回應中俄關係　法國省營博物館暫停對華藝術機構合作

法國北部的馬蒂斯博物館（Matisse Museum）宣布取消向北京尤倫斯當代藝術中心（UCCA Center for Contemporary Art）借出 280 件作品，理由是「俄羅斯對烏克蘭宣戰引發的地緣政治危機」以及「中國與俄羅斯的關係」。該展覽原定於3月26日在北京開幕，隨後將移師往UCCA在上海的展館展出。隨著借出館藏計劃取消，UCCA 將暫停展覽直至另行通知。



UCCA Center for Contemporary Art（Wikimedia Commons ）

這場原訂本月26日在北京展開的亨利·馬蒂斯 （Henri Matisse）展覽，被譽為現代藝術大師之一的法國畫家Henri Matisse（1869-1954）在中國最大的個展。《南華早報》引述消息報道，UCCA已向法國合作夥伴積極合作，希望能重新安排展覽時間。

Matisse是野獸派的創始人及主要代表人物，他與畢卡索、馬歇爾·杜尚一起為20世紀初的造型藝術帶來巨大變革。馬蒂斯博物館位於Matisse出生的城市 Le Cateau-Cambresis，由Matisse於 1952 年在他去世前兩年建立。據報該博物館由法國北方省政府管理，該政府宣布暫停向北京UCCA借出館藏，理由是「俄羅斯對烏克蘭宣戰引發的地緣政治危機」以及它們與「中國與俄羅斯的關係」的關係。北方省政府還表示，將暫停與中國藝術機構的所有合作，直至另行通知。

到目前為止，中國還沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。3月2日，在聯合國大會譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中，有35個國家投了棄權票，中國是其中之一，141個會員國贊成，5個反對。據《紐約時報》於本月2日報道，西方情報指中國高級官員曾要求俄羅斯高級官員將其對烏克蘭的入侵推遲到今年在北京舉行的2022年冬季奧運會結束後。中國外交部發言人汪文斌3月3日否認有關指控，指報道純屬虛假訊息，轉移視線。

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