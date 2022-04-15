兒童繪本奪香港書獎　教導孩童勇敢面對疾病︱開卷樂

疾病總是讓人措手不及，面對醫療程序，大人也十分彷徨時，又怎樣好好告訴小朋友身上正在發生甚麼事呢？2020年初，也是疫情初起之際，李揚立之醫生創作了兒童繪本《抗疫小夥伴》，以小朋友的角度寫出病毒是甚麼、肺炎又是甚麼，也教會小朋友各種抗疫資訊。《抗疫小夥伴》大獲好評，繪本更被翻譯成十多國語言版本，讓世界各地小朋友對肺炎有更深認識。同年12月，李揚醫生再創作《醫院小夥伴》，以一般醫院運作為背景，讓小朋友知道醫院其實並不可怕。《醫院小夥伴》鼓勵了很多小病人勇敢面對疾病，並榮獲第14屆香港書獎的兒童少年讀物組獎項。

文：朱鳳翎︱原題：醫院並不可怕——《醫院小夥伴》李揚立之醫生



(圖片來源：@ Aditya Romansa / Unsplash)

迷惘的小朋友

李揚醫生說，早在創作《抗疫小夥伴》之前，已經很想畫一本像《醫院小夥伴》的書。身為骨科專科醫生的她主要負責小兒創傷及矯形，疫情前眼見很多小朋友在玩耍時跌斷骨要住醫院做手術，而每一個小朋友也很迷惘，他們都像一片空白，不知發生甚麼事︰為什麼手仔突然這麽痛？為何要進手術室和媽媽分開？不明不白地被送入不同的醫療房間，以細小的身體面對巨大的醫療儀器，令小朋友都十分害怕。那時候李揚醫生便想，不如用簡單又可愛的圖畫來表達由小朋友見醫生開始、以至護士派藥物、進入手術室、麻醉、住院、覆診……直至完成療程，讓小朋友明白當中過程，減輕恐懼。在繪本中，醫護人員化身成各種色彩繽紛的動物，為人類小朋友診治，從而讓小朋友覺得，醫院並沒有想像中可怕。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



是醫生也是插畫師

小時候，李揚立之的父母教她「工作時工作，遊戲時遊戲」，如今既是醫生也是插畫師的她，自言「做醫生時做醫生的工作，做插畫家時就畫畫」，太陽升起後是骨科醫生，太陽下山後是一位插畫師。李揚醫生每天回家會將日間醫院發生的事情，化成插畫的靈感，以圖畫紀錄下來。她笑言一套好的兒童讀物需要大人投入小朋友的心態，用孩子的眼光去看世界。曾經有朋友告訴她，他的子女曾經在公園跌斷腿，經歷過如她書中一樣的故事，所以在看這本繪本時，特別有親切感。李揚醫生說，雖然繪本可以天馬行空，不需要完全寫實，但若果描繪的故事貼近生活，就能讓小朋友從中得到共鳴。

除了骨科，書中共有六個小故事，有小兒外科、精神科、腫瘤科等等。李揚醫生請教了她的醫院同事和大學同窗，參考了一些真實的兒童病人例子去創作，務求能代入兒童面對疾病時的心情與想法。李揚醫生說，這繪本是為十歲以下的孩子而設，書中很多資訊，字數也不少，所以由家人與小朋友一起閱讀更佳。未來，她也想創作一些關於罕見病的繪本，使罕見病兒童也不被遺忘。

李揚立之醫生在Facebook專頁以圖畫向兒童科普醫學知識。（@dumo.art / Facebook）

李揚立之醫生在Facebook專頁以圖畫向兒童科普醫學知識。（@dumo.art / Facebook）

除下醫生袍，擱下畫筆，李揚醫生在書中說，她的正職其實是五位貓主子的「剷屎官」，她的家也是流浪幼貓的暫託家庭。她提及未來想創作一些關於動物的繪本，不知她的下一本作品會不會是《剷屎小夥伴》呢？這讓同為貓奴的筆者非常期待！

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）