用三種「聲道」聽聽不同年代女性故事｜開卷樂

比作家還要講究文字的人，大概就是翻譯家，而孔慧怡兩者皆是。孔慧怡是倫敦大學哲學博士，曾擔任香港中文大學翻譯研究中心主任。孔慧怡既是翻譯專家，也著有個人創作，2017年的作品《不帶感傷的回憶》榮獲香港中文文學雙年奬，最新出版的《尋找聲音》也榮獲第十四屆香港書獎。

文︰朱鳳翎 ｜ 原題：恰如其份的文學語言——《尋找聲音》孔慧怡



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翻譯與寫作之間

翻譯與寫作也是以文字為伴，性質卻截然不同。孔慧怡看待文字有兩套感受，首先作為翻譯者，基本需要有兩種語言和雙文化知識，更重要的是有分析力，了解作者為什麼作種種部署。孔慧怡說︰「翻譯是知性的挑戰和樂趣。」原作已經決定了作品的形式和語言風格、情節和人物個性，一個成功的譯者，要通過文字逐步去理解作者層層疊疊的部署，好像剝洋蔥一樣，理解到作者的核心關懷，這是譯者必須要傳遞的信息。

而寫作則是相反，一本作品本來是不存在的，只是基於作者的一點點感受而發生，可以很實在又可以很飄忽。孔慧怡說︰「寫作既不是樂趣又不是挑戰。」寫作只是作者無法擺脫心入面一些感受，掙扎很久而訴諸創作。至於如何將感受與讀者交流的作品，是感性的探索過程，作者要挖掘特定的文化、人物、處境，通過語言邀請讀者成為探索的伙伴。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 :

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由古代佳人到現代女性

《尋找聲音》這書名，也許會讓人聯想，這是一本有聲書嗎？其實這是一本小說集，書中的「聲音」全部以文字呈現，卻以非常靈活的質感，讓讀者能「聽見」。書中用上三種「聲道」，以白話文、廣東話與舊白話三種不同的中文寫作，以不同的語境，講不同時代的故事。至於為何有這種創作念頭，孔慧怡談起，她曾經看過一些莎士比亞劇本搬上現代舞台，演員穿着現代的T恤牛仔褲，卻在講16世紀伊莉莎白年代的英文，感覺像是眼睛在21世紀，而耳朵卻在16世紀。孔慧怡直呼受不了，甚至在表演中途逃離了現場。《尋找聲音》的目的是讓敍事語言、故事內容，兩者完全配合，讓文學語言恰如其份地道來，希望讀者能代入不同年代的故事和人物。

書中用三種中文寫故事，內容都是圍繞不同時代的女性。第一聲道「我們家的女巫」，是以白話文寫作，也即是以現代漢語，寫現代女性的故事；第二聲道「閒話家常香港人」，寫1960年代至今的地道香港故事，以廣東話寫作；第三聲道「佳人．傾國．新編」則以古典白話為敘事語言，以今天女性主義的思維，重寫古代經典故事。被問及為什麼以女性作為主題，孔慧怡雖然自認是女性女義作家，但卻反問「為什麼沒有人問一個男性作家為何筆下主角都是男人呢？」孔慧怡言，只不過自己是女性，所以觀感和經歷都由女性出發而已。正如這條「平常問題」中的不平常，孔慧怡坦言，今天女性在社會上仍然存在很多隱形歧視，當中包括女性如何對待和評價其他女性。她自己也是受害者，比如在90年代，一個已取得博士學位的女性去工作，仍然會被人說是「賺錢買花戴」，怎教人不氣憤地將所感所受化成文字作品呢？

孔慧怡對香港未來的語言學習環境亦感到擔憂，她認為現在的小孩對文字興趣很低，都只喜歡影視作品。小孩學習中文，其實和學英文一樣，都需要良好的學習過程，如果想擁有優秀的語言能力，到頭來仍然是要多看書吧！

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）