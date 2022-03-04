俄羅斯電視台主持人問了什麼｜開卷樂

俄羅斯電視台主持人問道：「旅行對你來說有甚麼意義？」查花回答道：「讓我發掘生活的更多可能性。」查花嚮往自由自在的生活，旅遊熱情佔據了自己，於是在2018年展開了527天的流浪之旅，帶著畫簿到處詢問別人何謂「快樂」，實踐她的「Happiness Project」計劃。

文︰筆從心 ｜ 原題：《那些陪我走過世界的故事》——有冇勇氣踏出第一步



查花笑言自身性格比較內向，但身處外地，成為「沙發衝浪客」住在當地人的家，內心也大膽起來，勇於打開話匣子，與各地小人物碰面。她返港後將旅程的所見所聞組織成50篇遊記，寫成了《那些陪我走過世界的故事》，並獲得香港電台與香港出版總會合辦的第14屆香港書獎。

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現今資訊發達，隨意便可搜尋各地資訊，因此查花希望寫下不是迎合市場或只為人帶來便利的旅行書，而是用簡單的字句記下人與人之間相處的感動，人與地之間的留戀，以及自我獨特的體驗。

冇錢冇快樂？

在查花的快樂計劃中，她一共訪問了203人，受訪者來自不同國家、背景、年齡層。何謂「快樂」？近一半人的答案均與大自然有關，五份之一人畫陽光與海灘；超過四成人畫了不同的人物，包括親人、伴侶等；亦有人畫了與生活工作相關的事物，如科莫多島的船員畫了科莫多龍。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



眾多受訪者之中，只有兩人繪畫了錢，快樂與錢看似沒有掛勾，直至查花與一名敘利亞難民聊天，難民明言給予飢餓小孩麵包，小孩笑了，有人卻斷言快樂與金錢無關，而說得出這些話的人大概自己擁有得太多。查花認為「不是說快樂等於要大富大貴，但至少建立於足夠生存的物質基礎上，連帶基本的自由、安全與健康，再談精神層面。」

【查花文章：索馬利蘭共和國｜一個不被承認的國家 國旗是怎樣的】

每篇遊記均是「旅途教室」，查花碰見各式各樣的人和事，每次經歷像讓她上了人生的一課。「人是不能那麼自私，事情才會有好轉的可能。」印度孟買在2008年發生恐襲，泰姬陵酒店成為重點目標之一，酒店主廚與五十多名顧客當時正在餐廳裏。主廚聽到恐怖分子來襲，立刻命令員工關上餐廳的燈，烏燈黑火避開了恐怖份子的視線。主廚曾三次走到酒店外找外援，但遇到的警察均不願冒險進入酒店，自己唯有選擇留下來保護客人。是次事件後來更被搬上大銀幕，2018年拍成了《孟買酒店》。酒店主廚最後安全無恙，更成為了查花今次環遊世界之旅的受訪者，教導她「無私」二字。

要看清楚 先要撇除成見

旅遊亦令人見證到世界其他地方的真實情況，我們不時透過其他媒介去認識世界，或許會對一個地方、族群有先入為主的誤解。她舉例，庫爾德是三千萬人口的中東古老民族，卻流離於土耳其、伊朗、敘利亞、伊拉克各地，希望建國的反抗軍被當成恐怖分子，甚至受到各地政府的打壓。不少土耳其人總是將危險、無禮與當地庫爾德族扯上關係。但當查花去了庫爾德人的聚居地迪亞巴克爾，卻被當地人的熱誠所打動，有陌生人為迷路的查花煮了豐盛的早餐；有司機拜託另一名乘客帶路；有婚禮場地的侍應生邀請剛好路過的查花參與婚禮，更遞上了汽水甜品。這些情景令查花感受到當地對外來人的熱情，一掃她對庫爾德族人的疑問和困惑。

有時候想瞥見美麗的風景，就欠內心踏出一步的勇氣，但「今日唔知聽日事」，世事總不如人意，設想的人生路線圖也可以被一場突如其來的疫情打亂，與其設想未來，倒不如活在當下。在羅馬尼亞的旅途中，查花碰上了一個浪遊了七年都未曾回家的台灣女孩，她說：「我可以告訴你明天的行程，但太長遠的我就不清楚了……其實我和其他人一樣，只是大家走的路不同，你問他們之後想做甚麼，其實很多人都不能肯定，因為生活本來就是不明確的。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）