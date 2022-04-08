蔣介石對白崇禧又愛又恨　二人因何反目釀「中原大戰」？︱開卷樂

國共內戰，國民黨戰事失利，未能擊敗共產黨，最終退守台灣，導致這個局面，某程度是一山不能藏二虎的故事，也就是蔣介石與白崇禧二人關係的命運所牽動著。

文：筆從心︱原題：《悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石──北伐．抗戰》——一山不能藏二虎



台灣作家白先勇在文壇享負盛名，他的父親白崇禧將軍在民國歷史上亦有著舉足輕重的地位，與蔣介石關係密切。白先勇於2012、2014先後寫了兩本書講述父親的生平事迹，2020年再與歷史學家廖彥博合著《悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石──北伐．抗戰》，作為白崇禧傳記三部曲的最後一本。廖彥博用了四年時間蒐集史料，負責撰寫第一、二部曲〈北伐．抗戰〉、〈國共內戰〉，白先勇則負責第三部〈台灣歲月〉，親身見證父親晚年在台灣的歲月。

年青時的白先勇(右)與父親白崇禧。(網上圖片)

功高不能蓋主

白崇禧一生與國民黨密不可分，1911年，他18歲便參加辛亥革命武昌起義。他與蔣介石相交始於1926年國民黨北伐，當時蔣介石力排眾議起用33歲的白崇禧出任國民革命軍參謀長。北伐初期兩人相處融洽，白崇禧亦不負所望，以少敵眾，大敗孫傳芳軍隊，收復浙江等地。白先勇形容蔣介石惜才，重視白崇禧的軍事才能，廖彥博亦言見微知著，足以見蔣介石對於白崇禧的重視及顧忌。1927年1月北伐時期，白崇禧率隊出發後第二日，妻子馬佩璋由武漢前來南昌軍營，夫妻二人時間錯開來不及相見，蔣介石為此打了一通電報：「嫂夫人今到省，已令賤內招待，請勿念。遠道來訪，相差一日，不能會見，中正罪也，但兄未明告耳。」蔣介石叫蔣夫人陳潔如去招待馬氏，又親自認錯，最後卻補了一句表達心有不甘之感。

白崇禧與夫人馬佩璋。(資料圖片)

白先勇形容：「父親白崇禧個性剛直，不喜奉承，做事明快，劍及履及，有時不免恃才傲物，獨斷獨行。這就犯了蔣介石的大忌，批評他不守範圍……」白崇禧功高蓋主，兩人日漸不和，埋下了「湘變」的開端。蔣介石打擊桂系，白崇禧倉皇逃走至香港，中央派兵南下形成「中原大戰」，廣西與中央對峙六年。蔣桂戰爭是國民黨中央與桂系第一次分裂，錯失了統一中國的黃金機會。

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國軍戰略失當

及後抗日戰爭爆發，白崇禧與蔣介石在這八年來同仇敵愾，為了對抗日軍再次合作。抗戰勝利後白崇禧出任國民黨國防部長，軍政實權卻在參謀總長陳誠之手。陳誠裁軍，白崇禧反對，並提出全力剿共，卻不受重視。國共內戰時期，在針對東北策略上，白崇禧主張「徹底肅清」，與蔣介石「以戰逼和」的意見不合，以至國軍錯失良機，甚至在哈爾濱戰事失利，國軍未能清除林彪部隊而影響內戰日後發展，也成為白崇禧戰事生涯中最大遺憾。接二連三的戰略失誤以至國軍被迫退守台灣，蔣介石甚至將失敗之過矛頭指向白崇禧，甚至派特務監視其一舉一動。白崇禧上書力證清白，反問蔣介紹派員監控用意何在，一代大將最終在所謂「平靜」的生活下終其一生。

蔣介石與白崇禧兩人離離合合，牽動整個中國近代史的發展，對白先勇、廖彥博來說，有不少中港台的著作或學者對白崇禧的描述有特定的立場，如桂系要員程思遠寫的《白崇禧》因在中國出版，部份觀點需跟從中共官方說法，另一方面台灣亦因白崇禧與蔣介石的嫌隙而時有流言：「徐蚌會戰，白崇禧按兵不動，國軍因而大敗。」，以至二二八事件這台灣歷史創傷上有不少政治操作的偏頗描述。

白崇禧與蔣介石(資料圖片)。

因此，白先勇和廖彥博以追求「信史」為最高原則，「下筆必須徵信有據，不容任意添減。」廖彥博回憶撰書的過程時坦言白先勇是他的第一個讀者，而且從來不會干預內容：「如果父親有不對的地方，你也可照寫不誤，唯獨文筆不能夠過於沈悶。」本書同時結合了歷史、家族傳記、文學，令可讀性提高，也為讀者們揭示了蔣白二人這四十年來的恩怨情仇。如果蔣介石與白崇禧二人合作無間，國民軍部署沒有連番失誤，整個中國歷史或許會有另一番的光景。

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（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版）