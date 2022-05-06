梵蒂岡踩入元宇宙　教廷今年推NFT虛擬畫廊　料800件館藏任睇

大家常誤以為NFT是新興的炒賣工具，但只要是一個在區塊鏈上可證明某虛擬物品是一件不可替代的作品，有不可互換性質，即便沒有金錢交易，它也可被視為一件NFT（Non-fungible token），而且還可以有教育功能。有見近年NFT能跨越國界造成很大的影響力，梵蒂岡教廷也踩入NFT界，開設首間元宇宙NFT虛擬畫廊，以讓世界各地的觀眾可以查看其收藏中的藝術品、手稿和其他藏品。



梵蒂岡(資料圖片)

教廷表示，與VR公司Sensorium 和 Humanity 2.0 合作推出這個畫廊項目，其中Humanity 2.0 是一間致力於「人類繁榮」的非營利組織，由梵蒂岡領導、教廷神父、梵蒂岡拉特蘭宗座大學邏輯與認識論系主任、哲學系主任Philip Larrey 出任主持，他同時是研究技術對現代社會影響和人工智能哲學意義的專家，並曾出版數本相關著作。

Larrey 神父於聲明中表示，期待這次合作項目探索使藝術更普及民主的方法，希望從中打破社會經濟和地域限制，讓世界各地的人能更廣泛使用這些技術。

梵蒂岡西斯汀禮拜堂（Sistine Chapel）中米開朗基羅所繪的《創世紀》與《最後的審判》濕壁畫（Wikimedia Commons）

梵蒂岡是世界上著名藝術品寶庫，成立於 16 世紀的梵蒂岡博物館，收藏了約 800 件藝術品，其中包括米開朗基羅（1475-1564）和拉斐爾（1483-1520）等文藝復興時期藝術家的作品，以及瓦西里·康定斯基（1866-1944）和梵高（1853-1890）等更現代的作品。

教廷NFT畫廊預計會在今年來推出，到時大家可欣賞這個世上最小的獨立主權國家的龐大藝術收藏品。

梵蒂岡新聞代表表示，NFT不會用於銷售產品，目前教廷還未說明這些NFT將用於什麼用途。

這名代表表示：「這個人類 2.0 項目只會用作社會性用途，而不是商業性用途。此外，這裏的 NFT 不一定來自藝術品，還可以包括門票和其他物品。」

新聞來源：ARTnews