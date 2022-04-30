尖沙咀NFT展推預約講解導賞　尋寶探秘式看200件人氣NFT作品

Facebook改名Meta宣布打造元宇宙，NFT不再單只是藝術界潮物，背後蘊含對科技與文化結合的想像，恍惚是大家未來生活一部份。即日起位於尖沙咀的文化零售地標，推出大型NFT 藝術展「METAVISION」，向普羅大眾深入淺出介紹這個風靡全球的藝術品市場。



這次藝術展超過200件展品，當中不乏全球聞名NFT系列作品，例如早前推出包括周杰倫和周星馳造型在內，西班牙藝術家Joan Cornellà的《Moar》NFT系列之一Adrian、曾一度登上NFT最貴拍賣紀錄的CryptoPunks頭像（#1970）、一周交易量超過４億港元的Doodles NFT（#7573）、多個名人爭相收藏的「無聊猿」及其衍生的Mutant Ape Yacht Club（#30003）、由Tom Sachs 製作可以自由組合不同火箭部件的NFT《ROCKET FACTORY》等等。

值得留意的是本港的藝術家亦參與這次展覽，當中包括繪畫《香港重機》聞名的Felix Ip （葉偉青 )，在法國巴黎長大來到香港創作的The French Girl，和年僅只有八歲的藝術家Arthur Ng，都推出秉承他們一貫創作風格的NFT參與展出。

【部份參展NFT作品】

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這200幅作品將遍佈該文化零售地標內的數碼屏幕展示，參觀者可以尋寶形式遍尋每個角落，亦可按大會派發地圖按圖索驥，會發現不同環境有相對應主題NFT作品，亦可用展館手機APP做互動體驗，或掃瞄屏幕旁的QR Code二維碼預約導賞團作更深入了解。

(賴家俊 攝)

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：METAVISION

日期：即日至6月19日

時間：早上10時至晚上10時

地址：K11 MUSEA 尖沙咀梳士巴利道18號

費用：免費

備註：展覽配合一系列工作坊、導賞團及講座，預約詳情請參閱主辦場地官方網頁。

