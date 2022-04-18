NFT藝術｜跨界擁抱加密藝術　藝術家分享對NFT元宇宙看法

「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT）搭上元宇宙的熱潮被視為進入元宇宙的橋樑，尤其任何數位形式的虛擬事物只要轉化 NFT 後，就會激起搶購與收藏的欲望，這無疑掀起一波顛覆數位產品交易的革命，因為 NFT 可以支援元宇宙中的身分與社群體驗，元宇宙本身又包含著 VR、AR、溝通、金融、遊戲世界、個人檔案與 NFT 等元素且如新誕生的宇宙持續擴張， 有鑑於此 OneOffs NFT 藝術博覽會特別於 W Hotel 的 15 與 16 樓各客房，由藝廊與藝術家們結合實體銷售與虛擬 NFT，開創首個虛實合一的當代藝術博覽會。



如果藝術家想要以 NFT 形式出售作品，首先必須在以太坊區塊鏈這種第三方上傳驗證作品，「鑄造」一個專屬的唯一數位驗證，所需費用通常介於 40 美元到 200 美元，通過後藝術家就可以在 eBay 等平台的 NFT 市場進行拍賣。這樣的貨幣化藝術品具有不可替代、可被驗證、永久紀錄等特性，有點顛覆目前藝術市場面對作品來源、真偽的鑒定形式，而且過去許多人本就有將虛擬寶物進行交易的紀錄，就像當時《天堂》的 +7 細劍能賣 1 萬（台幣，下同）（約2700港元），死騎劍還賣過 16 萬（約4.3萬港元），NFT 可以幫助創作者直接將數位作品兌換成現金，也難怪許多藝術家開始跨界擁抱加密藝術。

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同時在 OneOffs NFT 藝術博覽會我們也見到好朋友 oqLiq 從紐約倫敦時裝周走入 NFT 元宇宙，以 2022 倫敦時裝周發布的春夏系列《時空》（Parallel Spacetime）為主題，將 VR 運算引擎模擬重力，結合 3D 虛擬場景的線上秀節錄出系列作品，觀眾能透過虛擬與實體兩種感知方式，同步體驗 oqLiq 的服裝質感與設計。展覽中的五款限量 NFT，每款五個版次，購買一件 NFT 就贈送下一季明年春夏服飾；或者現場購買實體衣服，即隨機贈送 oqLiq Lookbook 的 NFT 作品；以幾何三角型塑運動藝術型格的 13th Vision 也使用購買畫作贈送該畫作繪製過程 NFT 的方式，讓尚未習慣加密藝術作品的朋友還能一件實體作品在手。

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而藝術家們是如何看待 NFT 這件事，透過在展場遇到的幾位朋友，讓我們來看看他們的觀察與看法：

Kubrick / Tattoo Artist

這是我們第一次參加這樣的展覽，所以有點像學習的感覺看看其他藝術家如何面對數位資產這件事。我覺得將實體轉換至虛擬的過程本就該是嚴謹的，所以不論 NFT 甚至元宇宙，還是會一步步慢慢觀察這波趨勢。



Arthur / 13thvision

NFT 是個很新的概念，也是讓我們藝術家有更多發揮的空間，這個新的平台也讓我們的作品延伸更多價值，另個我覺得很好的一點是他會一直回饋到藝術家本身，讓藝術家持續受到支持，包括到接下來的元宇宙我們也會進一步與其結合。



大腸王 / Artist

NFT 的重點是作品變成數位化才會有力量，同時在網路上可以造成很強的渲染力，不過有看過有些把 .jpg 檔視為 NFT 這感覺有點奇怪，我自己也正在做相關的實驗。



家豪 / oqLiq

疫情時代 oqLiq 參與國外時裝週變成一種虛擬的形式，剛好我們做的衣服可以跨平台，所以就把走秀的衣服做成 NFT，比較特別的是購買 NFT 我們就會贈與相同款式的服裝，等於進一步將虛實整合，這樣面對一個全新的概念，或許可以讓大眾慢慢的認識並瞭解 NFT 是在做什麼，也成為進入元宇宙的一種模式。



Mark / Partist Gallery

目前 NFT 尚處成型的階段，也會出現一種資訊落差的危機感，包含藝術家、品牌都會遇到想要擁抱但又怕怕的感覺，像這次協助 oqLiq 我們抱持的心態就是解決資訊落差的方式就是參與其中，然後設定一個可承擔風險的範圍，這對我們經紀的藝術家目前我們是朝樂觀的方式找到適合切入的角度。

從藝術層面我覺得 NFT 看待藝術的方式跟以往完全不同，內容包含流行性、話題性，甚至跟遊戲角色設定的思考概念更加貼近，這些跟傳統藝術的方式不太ㄧ樣，好像在 NFT 上的藝術家正在建立一個新的族群，就像插畫家後來延伸出圖文畫家，甚至有專門做 line 貼圖的插畫家這些分類，是不是會有新的分類誕生於 NFT 的交易環境，目前還沒有名詞歸納但會是滿有趣值得觀察的地方。



由何以諾（Enoch）、董怡君（Julia） 與周書丞（Mu）領軍，Lootex 代表呂季潔（Justine）擔任 NFT 顧問的 OneOffs NFT 國際藝術博覽會，橫跨 NFT 科技藝術、表演藝術、行為藝術、潮流藝術、當代藝術、公仔文化等元素進行虛實合一，打造最盛大的跨界展覽，與 MaiCoin – Qubic 和 Lootex 合作打造一站式 NFT 官方展售平台外，500 張限量票券也以紀念幣 NFT 形式線上販售，持有者除擁有博覽會入場權利，更可兌換實體限量紀念幣，XRSPACE 也為 OneOffs 打造 OneOffs NFT 元宇宙版本，讓使用者進入 VR 空間欣賞展品，不用人擠人，也可即時與其他參觀者甚至藝術家進行互動。

全新的創作形式正在撼動藝術界與流行界。

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