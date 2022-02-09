日本免費大隻佬圖庫推健身文化　拼貼一萬張猛男照NFT無人買

NFT藝術品市場多樣，除了較常見的數碼繪圖外，人物照片也是奇貨可居之物。早前有新加坡網紅賣火辣照片成名致富，亦有相貌平凡的印尼大學生賣1000張自己在電腦前的自拍照而備受炒賣追捧，一度成為熱話，可見人物照片在NFT市場極具發展潛力。可是，群眾的口味有時很難捉摸，當大家覺得那些熱賣的人物照NFT極具噱頭因而可脫穎而出之際，另一邊廂卻有極具口碑賣點的人物照NFT無人問津，例如日本以「大隻佬」為賣點的免費圖庫「Muscle Plus」，近日它們在Opensea推出的大隻佬相片NFT卻錄得零售出紀錄。



圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

一個名為「マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！』」的日本免費圖庫（直譯為「Muscle Plus『為您的日常生活添加肌肉！』」，下文簡稱為「Muscle Plus」），為日本公司「株式会社スマイルアカデミー」（微笑學院公司，SMILE ACADEMY, INC.）所創立，這所總部位於日本福岡的公司，經營一系列環繞「健身」為主題的業務，以「在日常生活中用肌肉調味」為宗旨。公司除了在福岡當地設有8間健身室外（當中2間為女性專用），還舉辦各類健身推廣運動、業界人才培訓，甚至推出完全免費的「肌肉男圖庫」，讓一眾網友及傳媒無需註冊便可自由下載使用，希望藉著推廣健身文化提高市場勞動力，降低社會醫療成本。

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

圖片來源：マッスルプラスは『日常に筋肉をプラス！

「Muscle Plus」免費圖庫不乏大隻佬猛男照片，不少充滿陽光氣息，但又有一些惡搞照片看得人胡思亂想，哭笑不得。

上年11月微笑學院公司踏足NFT市場，耗時300小時將旗下10,000 張肌肉照片拼貼成4幅馬賽克圖像作品，以此彰顯創作團隊一生中所做的鍛煉，讓每件作品都是肌肉的結晶。每張作品以2枚以太幣（約4,8000港元）價格於Opensea平台發售，可是作品推出兩個月至今卻仍無人問津，可能因為公司本身已提供大量免費圖像下載，NFT版的藝術加工未能吸引市場，亦可能馬賽克風大隻佬照片不合大眾心水。

看來要怎樣發掘具潛質的NFT藏品，仍需要更多市場實踐。

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