香港故宮開幕︱嚴迅奇以現代建築演繹紫禁城美學

嚴迅奇是香港本土建築第一個傳奇，自八十年代拿下「巴黎歌劇院」設計冠軍後，他的作品陸續遍布全球，既有宏偉壯麗的高樓大廈，亦有結合選址文化，融入社群的地標建築。多年來他將現代建築的美學推向新典範，多個作品為當代建築添上濃墨重彩的一筆。

多年來嚴迅奇不斷結合中國傳統文化，為中國各地築起具標誌性的博物館建築：廣東省博物館、雲南省博物館新館，料於今年七月開幕的西九故宮文化博物館（下文簡稱「西九故宮館」），無不以建築讓人聯想到中國的文物。有別於北京紫禁城建築本身是一座有六百多年歷史的文物展品，嚴迅奇表示希望本屬現代建築的西九故宮館，能透過建築外形帶出抽象特點，讓大家保有對紫禁城建築的聯想，而不是刻意模仿北京故宮。



迅奇表示希望本屬現代建築的西九故宮館，能透過建築外形帶出抽象特點，讓大家保有對紫禁城建築的聯想，而不是刻意模仿北京故宮。(賴家俊 攝)

與廣東雲南博物館不同設計理念

佔地13,000平方米的西九故宮館，外觀設計擷取了中國古代藝術文物造型的精粹，嚴迅奇為了更能善用空間，讓藝術公園能騰出更多公共空間，故採用了中國傳統文物常見的上寬下聚設計，結合中國傳統藝術和建築的巧妙平衡感。

北京紫禁城以中軸線之概念為其建築特色，嚴迅奇為了能讓大家從西九故宮館聯想到紫禁城建築，又要顧及西九只有有限土地空間這地理限制，因此這次故宮館在空間上承傳了紫禁城建築的中軸線之概念同時，選擇縱向上下垂直發展，於地面、二樓及四樓分別設有三個面向不同方位的中庭空間，參照紫禁城中軸空間平面遞進的佈局，層層遞進貫穿整座大樓，引領訪客向上層參觀。三個中庭與戶外空間相連，讓觀眾在欣賞文物之餘，亦可飽覽西九文化區、香港島的天際線以至大嶼山的亮麗景致。

「西九故宮館希望帶出與紫禁城一樣的層次感，不是一眼睇哂，而是要訪客逐步發掘。」

繼廣東省博物館和雲南省博物館新館後，這次是嚴迅奇第三個在中國結合傳統文化特色而設計的博物館建築（他還有一個以現代建築設計為特點的深圳iADC設計博物館），他表示與前兩者不同，香港是一個面向國際，結合香港本地文化之餘，呈現北京故宮精品的博物館。

「廣東省博物館以該省藏品為主，藏品主要來自民間，藏品也不限於古文物；雲南博物館的設計與自然體態有關，建築影射雲南的自然空間，藏品也主要以銅器、恐龍骨為主。然而香港故宮館館藏是要呈現北京故宮的文物，有不少是明清時代皇家藏品。」

坐落於西九文化區的香港故宮文化博物館，料於今年七月開幕。(梁鵬威攝)

五次赴紫禁城考察聯想元素

為了找到能讓人聯想起紫禁城的元素，嚴迅奇前後五次親赴北京故宮考察，希望找到由傳統做切入點去演繹一座現代建築。

他表示紫禁城的用色組合會在不同季節給人很強烈不同感覺，因此西九故宮館在用色上，整體建築以紫禁城建築群之主色調作為基調，以米金色為主，配以深紅及冷灰為點綴。展廳方面，由於展出的文物不少色彩豐富亮麗，故廳內色調均以淡色和大地色為主。至於博物館正門、每個展廳和士林館的入口等重要位置，則採用紫禁城城牆的朱紅色作點綴，為訪客引路，亦與故宮文化相呼應。

傳統現代建築用料，講求外觀不會給人有時間洗禮的感覺。但為了呼應紫禁城這座有六百年歷史洗禮的建築，西九故宮館特別採用日本製物料「耐候鋼」，此構件牆身的顏色和質感會隨著時間產生化學作用而有所變化，象徵歲月的沉澱及傳統文化的深厚底。而大樓地下大堂、二樓及四樓的中庭天花，以現代手法演繹紫禁城內宮殿屋頂的琉璃瓦鋪設，遠看彷如竹簾，又像輕紗，雅緻飄逸。三個中庭天花的設計一致，讓中軸線上各空間的設計更為歸一。

館內的中庭天花以現代手法，演繹紫禁城屋頂琉璃瓦鋪設，遠看彷如竹簾，又像輕紗。(歐嘉樂攝)

故宮館與M+「隔空對話」

嚴迅奇過往作品都強調與其附近的地標建築對話，這次西九故宮館亦與相鄰的M+「隔空對話」。他表示兩館間的「對話」可從兩方面看，無形上兩個博物館之間依靠公園綠化帶這公共空間連繫，而外形上兩館迥異的建築特點和理念，亦分別代表古今和中外不同風格間的對話。但他強調硬件只是開始，還要靠將來的「軟件」（人群創造）來達到真正的對話，希望故宮館為硬件平台，讓傳統視藝與當代藝術產生火花，透過廣邀 當代藝術家合作，在故宮文物啟迪下創造出新的作品，探索藝術將來道路，稍後亦不排除與M+合作交流，讓對話多層面發生。

嚴迅奇指，外牆特別採用日本製物料「耐候鋼」，其特別之處是會隨時間及氣候氧化，象徵歲月的沉澱及傳統文化的深厚底(梁鵬威攝)

他表示一直以來的設計理念都是城市第一，建築第二，主要目的是利用建築改善城市運作。他認為香港是一個獨特城市，其肌理獨特，雖然說香港土地空間有限，但這也是這個城市的優勢，遊人由點與點之間的路程不會太遠，令城市給人親切感，緊湊的建築也發揮最大地理功效，帶來恰到好處的人性化感覺。這理念落實到故宮館內，中庭同樣佔地不大，其尺度對人來說卻恰到好處，他希望大家可從中感到箇中的雍容氣度。