香港創科年度盛典　日本藝術家以花海打造16米長LED互動屏幕

數碼科技日新月異,Art Tech拜科技所似亦朝不斷推陳出新的趨勢發展。NFT、數碼藝術收藏、Web 3.0、沉浸式藝術科技等經常成為全球熱話,今日起在尖沙咀一個由創業基金主辦的創科展「JUMPSTARTER 2022 Grand Finale」,便讓大家可以接觸香港創科最新發展,除了能接觸在環球創業比賽十強隊伍的創新科技展示外,參展商亦展出多項數碼藝術收藏,當中包括王家衛電影《花樣年華》未收錄的珍貴鏡頭,大會又特別邀請了日本知名數碼藝術家山下晶子(Akiko Yamashita),展示16米長巨型數碼藝術互動幕牆,讓大家一同深入牆幕內的花花世界。



由創業基金舉辦的「JUMPSTARTER環球創業比賽」今年已踏入第5年,今年10強初創隊伍的業務以創新想法涉足不同產業範圍,當中包括運用智能技術投身藝術科技產業的初創公司 Designie──這是一個由香港大學生創立的網上設計輔助平台,平台所開發軟件能夠即時替用戶找出社交媒體設計上的錯誤並提出建議,從而突出設計師真正帶出的訊息。當中的設計分析包括排版、視覺層次、字體及顏色運用等多元化視覺元素。

由香港的大學生設計的AI網上平台,助客戶改良社交媒體設計(賴家俊 攝)

大會參展商亦不乏已經在營運的藝術初創企業。參展人Kelvin Tang所創立的藝術社交平台,除了打造藝術社群交友軟件,從中創製自己的NFT外,亦開設NFT銷售平台為一些本身未曾涉足NFT領域的藝術家售賣NFT,當中八成收益歸藝術創作人,而交易平台以AI人工智能運作,採用較低碳排放量的Flow區塊鏈作交易媒界。而Kelvin今次為大會帶來13位數碼藝術家作品展出,讓大家近距離欣賞,他們分別是:

Kelvin是藝術科技初創企業的創辦人,銳意打造一個面向國際的藝術社交平台,為藝術家爭取合理收入。(賴家俊 攝)

數碼藝術家(工作地區)場內展出作品

1.Charlotte Cuny(法國/英國/西班牙)Memory Mountain

2.Core Lo (香港_ After Wonderland–the Lost Archive NFT

3.Don Mak 麥東記 (香港/英國_九龍航空 Kowloon Airways

4.Eugene Lun (香港)背水一Gin

5.Jacky Cai 蔡潔(香港)《有隻貓在芒果星》001愛笑的眼睛、《有隻貓在芒果星》

002捉迷藏、《有隻貓在芒果星》003朋友們

6.Jonathan Jay Lee(香港/台灣/美國)First Smoke–Dusk、First Smoke-Midnight

7.Kongkee 江記(香港/內地)Fate、Lux Theatre(Night Version)

8.Liane Chu 朱麗晴(香港/內地)Crackh3ad

9.Lingmuki(香港/內地)Paragliding、Paragliding and camping、Mountains and beaches

10.Martin Riese(香港/加拿大)X-Ray Delta One

11.Mizuki Nishiyama 西山瑞貴(香港/日本/英國/美國)Seiza

12.Pedro Allevato (Sugar Blood)(英國/意大利/巴西)香港人世一Hong Kong Number One

13.Pen So(香港)明月幾時有 When is the Full Moon comin



除上述13位數碼藝術家作品外,大會亦設立數碼藝術收藏專區,與大家一同探索當中的趨勢和應用,當中包括以NFT形式,展示香港經典電影《花樣年華》當中並未收錄的珍貴鏡頭,陪同大家一起走進殿堂級導演王家衛的電影世界;而由建築歷史學者及建築師黎雋維(Charles)發起的「(un)lost architecture」項目,將與大家踏上一場失落的建築之旅,在虛擬世界重現5座已拆卸的香港歷史建築。

是次活動的最大焦點,莫過於兩幅巨型數碼藝術作品。走進沉浸式藝術專區,你可以找到闊16米、高3米的LED互動屏幕,展示來自日本的知名數碼藝術家山下晶子(Akiko Yamashita)的互動藝術作品《Hana Fubuki》(2019)。作品的意象來自花吹雪,綻放的櫻花在你眼前蕩漾,視覺效果震撼,參觀者亦可在科技的幫助下舞弄花海。

山下晶子的另一作品《Where Does Water Come From?》(2021)則帶你潛入水中,欣賞水的各樣曼妙姿態。兩幅作品將輪流展出,不但提供震懾的藝術感受,亦十分適合打卡拍照。

《RESONANT LIGHTSCAPES》(圖片由「JUMPSTARTER 2022 Grand Finale」提供)

此外,你亦可漫步於數碼藝術初創公司帶來的《RESONANT LIGHTSCAPES》。置身其中,你可感受到光線、聲音和情感交錯的各種共鳴,與外界隔絕,獨處片刻,凝廿土戔文於當下的視聽演出。

名稱:JUMPSTARTER 2022 Grand Finale

日期: 2022年5月12至15日 (免費登記參加)

地點: 香港尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 6樓

大會於5月14日亦有多場關於藝術科技的講座,有關詳情可瀏覽jumpstarter主辦單位網頁以獲取更多資訊