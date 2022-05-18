林風眠尺幅最大畫作《敦煌伎樂》六十年來首次展出︱拍賣

林風眠是「留法三劍俠」：趙無極、吳冠中、朱德群三人的老師，是當代中國將中西畫法融合探索的第一代人，其作品尤以描畫仕女人物和女性人體而聞名。在他芸芸作品中，以他「敦煌」樂技的系列最為罕見，於本月21日起大家便有機會近距離欣賞林風眠至今尺幅最大畫作，將於稍後拍賣會亮相作品《敦煌伎樂》的展出。



《敦煌伎樂》是林風眠五十年代的作品，亦是他至今在市場上最大尺幅之作，已六十多年未曾公開亮相。他的「敦煌」系列已知傳世之作屈指可數，當中四幅已由上海中國畫院永久典藏。《敦煌伎樂》是林風眠「敦煌」系列中最成熟、最完整之作。在闊一米六、高一米三之巨構上，他揮灑自如地呈現共十位飄逸傳神的敦煌女子樂人，屬其仕女系列中人物最為眾多、最震撼的一幅作品。

林風眠《敦煌伎樂》 設色紙本 鏡框 131.5 x 160公分 (香港邦瀚斯)

十位樂女超凡脫俗造型

林風眠乃二十世紀中國畫壇最具創作力的藝術家之一，在融合中西的探索上，不斷挑戰與突破，直到生命的終點。1952年，林風眠曾撰文表示對敦煌藝術之熱愛，指敦煌石室的壁畫是東方最好的美術品，更是許多歐洲大畫家理想中所追求而沒有得到之境界。其兩線之間的平塗，中間色的度數，看似簡單，風眠卻認為畫起來毫不容易——「幾乎是人手不能畫成」。而這「不能畫成」的，經過他五十年代進行反覆探索與嘗試，終憑《敦煌伎樂》達成。

林風眠取四張四十公分宣紙拼接，繪製了十位樂女。左側三位席地而坐，分持古琴、笛子及琵琶，餘者分立其後，三兩一組，或撫豎琴，或吹簫，或縱情舞蹈，裙帶翻飄。觀其面容，丹鳳眼、櫻桃口，眉目低弛，嘴角微揚，均延續了風眠仕女的典型特徵。細細審視，每位樂女的膚色，冷暖深淺，皆不相同。視線隨著畫面流暢的線條遊走，當焦點停留在樂女的手相時，更會發現蘭花纖指，變幻萬端。衣帶烘托下，樂女化身神女，馳然物外，超凡脫俗，觀者如置身極樂，耳浴仙界妙音。

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見證原藏家20世紀的一生

《敦煌伎樂》將於6月2日在香港邦瀚斯拍賣，估價280-380萬港元，這畫作—連同上拍之其他三幅林風眠畫作，皆原屬瑪希•吉拉特女士（Marcella Geeraert; 1916-1993）珍藏。吉拉特女士出生於美國印第安納州，大學畢業後搬到芝加哥工作。其先生1948年出任美國銀行上海分行經理，夫妻二人遂旅居上海前後共七年半時間。 1950年代中晚期，夫婦二人先後旅居黎巴嫩首都貝魯特以及伊朗首都德黑蘭，篋中四幅林風眠作品也隨之遷徙，二人貝魯特居所牆上所懸掛的就是這幅《敦煌伎樂》。1961年，瑪希•吉拉特女士回到美國華盛頓特區，這四幅佳作也一直陪伴著她，而《敦煌伎樂》更成為吉拉特女士家中起居室牆上的唯一裝飾，直至她1993年辭世。此後，四幅作品便由其胞妹及家人秘藏，今春方始釋出。

其他三幅同場展出並會稍後拍賣的林風眠作品，同樣創作於1940至50年代，包括《村舍》、《合鳴》和《打漁殺家》。

《合鳴》（估價：50-70萬港元）(香港邦瀚斯)

《村舍》（估價：60-80萬港元）(香港邦瀚斯)

《打漁殺家》（估價：120-180萬港元）(香港邦瀚斯)

【活動地圖】

【活動詳情】

活動名稱：「中國書畫」拍賣

香港拍賣：6月2日

香港預展：5月21日至6月2日

預展地點： 金鐘太古廣場一座20樓 香港邦瀚斯拍賣中心

展覽費用：免費

