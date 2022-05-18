香港拍賣趙無極1960年代最大尺幅畫作　估價2.2億料破成交紀錄

當代畫壇大師趙無極（1920-2013）的作品近年備受注目，作品成交價屢次破億，2018年更憑平生創作最大油畫三聯作《1985年6月至10月》創下香港拍賣史上最高成交畫作紀錄。作為亞洲市場最炙手可熱的藝術家，他的作品於新冠疫後再度登上佳士得香港拍賣市場，本月26日於會展舉行的晚拍，將推出趙無極大幅畫作《29.09.64.》，估價2.2至2.8億港元，若最終拍賣一如估價，將會成為佳士得拍賣史上拍出最高價的趙無極作品。



趙無極《29.09.64.》油彩 畫布 230X345公分 1964年創作(佳士得)

1961年，趙無極搬入巴黎蒙帕納斯榮古瓦街上空間更大的工作室後，首次開始在大型畫布上實驗創作。趙無極在尺幅更宏偉的畫布上開始創作後，馬上獲得了更自如的揮灑空間，將自己和畫布間的張力發揮到極致，並於1964年創作出尺幅宏大的《29.09.64.》。

評論一般將趙無極的作品分為「甲骨文時期」、「狂草時期」和「無境時期」。藝術界普遍認為1960 年代是趙無極創作上的新階段，故市場一般推崇50至60年代尾的「狂草時期」作品，而《29.09.64.》是趙無極於1960年代創作中最碩大的畫幅，亦是如今私人收藏中最重要的 1960 年代的抽象狂草系列中的代表作。作品呈現了該時期的精髓、以中國的草書的形式在風景與書畫之間、融合了西畫的抽象表現主義。為現代的東方藝術開創了新的道路、 是屬於一個在美術史上里程碑意義的作品。

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這幅畫作體現出趙無極在上世紀獨一無二、破格創新的抽象繪畫精髓，將東方古典書畫與西方抽象藝術融為一體。 《29.09.64.》畫面中央細膩急促的黑白筆觸完美體現趙無極對中國書畫的淵博知識，而天海一色如怒海狂潮般的藍色則見證藝術家對抽象藝術的求索。此作風格連接古代與現代的美學特徴，跨越東方與西方地域的人文思維，將觀者帶入畫家廣博精深的藝術創作國度，體驗人生、歷史、自然山水、宇宙的哲學思索、並以詩意的視覺形式呈現出來。