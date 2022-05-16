香港藝術館5個最新展覽　吳冠中3米長原稿細看大師創作靈感

隨着疫情緩和，香港藝術館恢復開放予公眾參觀，同時推出多個新展覽，包括最新五個展覽：「行行重行行」、「想識．賞析中國山水畫」、「吳冠中──速寫生命」、「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」、「不加思索自畫像」，和將於本月20日開展的「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術」。



香港藝術館推出多個新展覽，讓觀眾探索藝術館四大館藏中更多焦點以外的故事。「行行重行行」展覽現正於香港藝術館地下及一樓的別館舉行。圖示香港藝術家羅豆的錄像裝置作品《凝視邊界》。

「行行重行行」展覽從藝術館藏品中，精選藝術家吳冠中、周綠雲、陳福善、韓志勳、唐景森等鮮為人知的作品，細看他們藝術歷程上的轉捩點。展覽亦邀請了本地設計師蔡劍虹擔任首席藝術家，與七位香港當代藝術家以不同媒介的新作品，回應當下的轉變。

「想識．賞析中國山水畫」展覽現正於香港藝術館四樓舉行，透過多種沉浸式的互動數碼體驗，讓傳統山水畫不再局限於紙上，令觀眾彷如置身山水世界。

「想識．賞析中國山水畫」展覽以藝術科技讓大家欣賞傳統山水畫之道，解構山水畫大師的創作秘方，透過多種沉浸式的互動數碼體驗，讓傳統山水畫不再局限於紙上，。

「想識．賞析中國山水畫」展覽現正於香港藝術館四樓舉行。圖示高簡的《江山不盡圖》手卷（局部）。

「吳冠中──速寫生命」以中國畫壇大師吳冠中三米多長的《漢柏寫生原稿》為主角，配合其他精選館藏速寫稿和以漢柏寫生稿為藍本的相關畫作，讓觀眾窺探大師創作靈感如何成就往後多幅經典作品。

「吳冠中──速寫生命」展覽現正在香港藝術館四樓舉行。圖示中國畫壇大師吳冠中一九七四年完成的長達三米《漢柏寫生原稿》。

「吳冠中──速寫生命」展覽現正在香港藝術館四樓舉行。展覽以一幅古柏樹的寫生稿為主角，讓觀眾窺探中國畫壇大師吳冠中的靈感繆思，如何成就往後多幅經典作品。

「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」展覽展出本地藝術家吳子昆創作的一組數碼藝術作品，以多媒體互動形式，從焦點以外重構四大館藏的多元想像。

「語外觀內──從語境框架到觀賞本身」展覽現正於香港藝術館地下大堂舉行。圖示香港藝術館總館長莫家詠博士攝於委約香港藝術家吳子昆創作的一組互動數碼藝術作品前。

「不加思索自畫像」展覽由新媒體藝術家朱力行創作，把藝術館藏品中的肖像比照當代的自拍，讓公眾透過互動裝置，拆解藏品本身的視覺元素，從而建構自我形象。參觀者可以從藝術館藏品中揀選不同的眼睛、鼻子和嘴巴圖像，或用自己的面孔來組成獨特的自畫像。

「不加思索自畫像」展覽由新媒體藝術家朱力行創作，現正在香港藝術館五樓舉行，把藝術館藏品中的肖像比照當代的自拍，讓公眾透過互動裝置，拆解藏品本身的視覺元素，從而建構自我形象。

本月20日開放的「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術」展覽將展出選自香港藝術館及其他本地公私收藏中不同種類的外銷藝術珍品。參考十九世紀旅粵洋人的遊記，藝術館於展廳構築了一條互動的廣州購物街，讓觀眾展開一段充滿歷史和藝術氣息的櫥窗購物之旅。

藝術館的其他展覽包括「心動．山水──虛白齋藏畫選粹（二）」、「#物色──館藏文物的色彩美學」第二期展覽及戶外藝術展覽「虛實之間」，皆換上新一批展品，並加入新的互動元素。