印象派莫奈鉅作《垂柳》首登亞洲拍場　香港預展最高估價1.3億

克勞德‧莫奈（Claude Monet, 1840-1926）是法國也是印象派中最重要的畫家之一，印象派大部份的理論和實踐都來自莫奈的推廣，而他晚年在其吉維尼花園中描繪一系列園中垂蓮和垂柳的畫作，可說是其晚期藝術生涯集大成之作。莫奈這系列作品在拍賣市場深受歡迎，當中其鉅作《垂柳》（Saule pleureur）將會首次登上亞洲拍場，除亮相下星期26日於會展舉行的佳士得晚間拍賣，亦會於今日起於會展舉行為期六天，向公眾開放的預展。



克勞德‧莫奈(1840-1926) 《垂柳》 油彩 畫布 130.5 x 110.2公分（51 3/8 x 43 3/8英寸） 1918 – 1919年作 估價：港元95,000,000 – 135,000,000/ 美元12,200,000 – 18,000,000

1914年歐洲正處於動蕩之中，莫奈俯首於吉維尼花園，以藝術表達情感，創作出舉世聞名的巨型畫作《睡蓮全景》（Grandes decorations）系列，那段時期如今被稱為其藝術生涯最後一個巔峰時期。大戰過後，藝術家將《睡蓮全景》捐贈予國家。同時，他創作了10幅描繪其著名吉維尼花園睡蓮池畔挺拔的垂柳的畫作，垂柳也是《睡蓮全景》的題材之一。「垂柳」系列被形容為莫奈對戰爭最直接及最深刻的回應。此次拍賣的《垂柳》堪稱當中最出色的傑作之一，亦是該系列中僅有的五幅仍在私人珍藏的作品之一。

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莫奈在《垂柳》中傾注了澎湃的情感，創作出了一幅無與倫比的傑作，搖曳生姿的筆觸盡顯強烈張力，在濃厚層疊的畫面中舞動紛飛。挺拔從容的垂柳為畫面奠定了傲然向上的動勢，而垂下的枝葉就像閃閃發亮的瀑布傾瀉而下。沉穩而莊嚴的樹幹與右下角輕靈曼妙的睡蓮池影形成微妙的平衡，陽光透過樹葉灑下斑駁陸離的色彩，以及空氣中瀰漫的壓抑而洶湧的力量，令《垂柳》成為一幅匠心獨運、讓人難以忘懷的動人作品。它不但記錄了重要的歷史時刻，亦與藝術家個人形成深刻共鳴，樹木拔地而起，不扶而直，堅毅果敢，威風凜凜的姿態，正如莫奈本人一般充滿希望、力量與韌性。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：克勞德‧莫奈《垂柳》預展

日期：即日至 26 日

地點：灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心



名稱：克勞德‧莫奈《垂柳》預展拍賣

日期：5月25日

地點：灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心

