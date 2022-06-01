展覽｜雕塑家阿琳·舍切特個展 以鮮明顏色聯繫不協調媒材

看似截然不同的媒材如何融而為一？幾何圖形和自然形態又可以如何互相聯繫？阿琳·舍切特個展「晨曉之月」將展出其九件大型及小型雕塑新作，展出藝術家色彩鮮明的雕塑作品。舍切特在創作過程中，從不畫草稿或預設框架，在直覺的主導下，以即興方式研究並創作雕塑。她的陶瓷作品透過叠加釉料並經過多次燒製，最終製作出複雜釉面。在個展「晨曉之月」中，舍切特透過結合幾何圖形和自然有機的形態，讓作品之間產生對話。

阿琳·舍切特 《吞噬藍月》，2021 著色硬木、粉末塗層鋼和銀箔 203.2 cm × 48.3 cm × 71.1 cm © 阿琳·舍切特，圖片由佩斯畫廊提供

作品《吞噬藍月》（2021）是個展中的大型雕塑之一，舍切特運用著色木材、粉末塗層鋼和銀箔創作出極具動感的結構。《吞噬藍月》則運用了藍色把媒材聯繫起來，把不協調的媒材和形態聯繫起來正是藝術家的興趣。

作品《晨曉之月》為觀眾帶來一種開放式、無方向的藝術體驗。而作品《永遠相守》 分別融合了陶瓷、硬木和鋼三種不同媒材而結合成一個統一結構體。展覽中的另一件作品《歌與舞》（2022）則以陶瓷、木材、 銀和黃銅為特色，讓媒材生動交流。

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【藝術家簡介】



阿琳·舍切特（生於紐約）是一位多領域的雕塑家，在紐約市和哈德遜河谷生活和工作。她的作品被收錄於許多著名的公共收藏之中，其中包括紐約布魯克林博物館；洛杉磯藝術博物館；紐約大都會藝術博物館；紐約惠特尼美國藝術博物館等。 藝術家亦參與的大型公共項目，展出紀念性瓷器和混合媒體雕塑，於2018年9月在紐約麥迪 遜廣場花園開幕。



舍切特曾亮相於PBS電視台節目「Art 21」（2014年）及大都會藝術博物館舉辦的「藝術家計劃」（The Artist Project）（2016年）。 藝術家獲得眾多獎項，包括約翰・西蒙・古根海姆紀念基金會的古根海姆獎（2004年）、瓊・米切爾基金會畫家和雕塑家獎（2010 年）和2016年CAA傑出合作作品藝術家獎。



【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：阿琳·舍切特: 晨曉之月

日期：即日至六日三十日

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen's 12樓

