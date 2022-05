展覽｜三藩市藝術家Koak亞洲首展 以鮮活色彩探究自我

當你望向鏡子,是如何理解自己?所謂的自我又是由什麼構成?Koak首次亞洲展《駕駛者》將呈現全新一系列畫作和雕塑,展現其對自我發展的探究和挑戰。Koak表示,她好奇:「自我的原型怎樣在我們的整個生命歷程中發展出來,或透過經驗被內化所構成?」

不和諧色彩勾勒內心衝突

今回 Koak 用上被她形容為「盛氣凌人(domineering)」的色彩 ,跟以往的柔和顏色明顯有別。藝術家指在創作這系列作品時,她刻意將「不該共存的顏色融合在一起」,透過色彩上的不和諧來呈現另一種和諧,並通過這方式表達不同情緒和心理狀態之間的衝突。

《繭》

Koak The Cocoon, 2021-2022. Acrylic, Flashe, oil, chalk, pastel, graphite, and casein on canvas. 96 x 64 inch | 243.8 x 162.6 cm. Photo: Chris Grunder Courtesy of the artist, Perrotin, and Altman Siegel, San Francisco.

以作品《繭》為例,Koak以紫紅色填滿畫中人物蹲伏在地上的身軀,將她安置於窗前,被橙色光線覆蓋,也跟群青藍色的牆壁構成強烈對比。

對居於三藩市的人來說,窗外這道橙光讓人聯想起三藩市西北部的山火。《繭》隱喻在病毒和山火濃煙的籠罩下,當地居民的家如蟲繭般給予他們保護。就這一點Koak解釋:「這幅作品中利用不自然的光線,特意反映出過去幾年群眾被西岸的怪異火光與外界的異常環境,觸發的疲憊和脆弱無力感。」

《駕駛者》

Koak The Driver, 2022 Flashe and acrylic on canvas 70 x 104 inch | 177.8 x 264.2 cm Photo: Chris Grunder Courtesy of the artist, Perrotin, and Altman Siegel, San Francisco

於展覽同名作《駕駛者》中,畫中主角輕躺床上,凝視遠處若有所思。畫中俐落分明的線條看似自然,實際上卻是經過藝術家精心建構而成。創作時,Koak多數會前先描畫並以電腦掃描草圖,再於複製品疊上多層繪畫,然後以投影機將圖像投射到畫布上,以達成理想的造型和效果。

有別展覽中其他畫作,《駕駛者》沒有採用高對比度調色,以突顯畫作中線條的質感。Koak以此作的名稱給展覽命名,向觀眾述說此系列畫作的潛在意義:對於「自主性(self-agency)」以及「控制權」的質疑——究竟是誰在控制誰?

她言道:「我認為當我們將『自己』想像成一個多重自我的集合體,通常都會引伸出另一問題:『誰』是表象的代表,哪個面向才是最真實的自己?」

「雙重」和「鏡像」

Koak又於部份畫作中使用「雙重」和「鏡像」元素,她解釋道:「我發現自己構思展覽時總是無法不談及二元性——這種二元性,在區分我們與他者,或兩者相互影響的關係至關重要,這次展覽就像是以融和兩者為目標。」

《暗黑迴廊》

Koak Dark Corridor, 2021-2022. Acrylic, graphite, Flashe, and chalk on linen. 79 1/2 x 59 inch | 201.9 x 149.9 cm. Photo: Chris Grunder Courtesy of the artist, Perrotin, and Altman Siegel, San Francisco

於《暗黑迴廊》中,一位背對畫面的人物沐浴於綠光之中;與之相對的戶外,則隱現一棵樹的輪廓,暗示「內部」和「外部」空間之間的差異。拱門下的第二個人物則正面凝視着觀者,細看之下第二個人似乎從第一個人物的腰部衍生而來,暗示著她們實際上二為一體。那麼存在於兩人之間的,到底是走廊還是鏡子?而眼前所見的容貌,是兩者中的哪一位呢?

關於這系列畫作和所描繪的主題,Koak表示:「在任何一幅作品中,我都找得到自己,一些自己的碎片。就如一塊哈哈鏡,當中有我曾經感受過的面向,同時我又可將它們視作跟自己完全無關。像是小說、朋友或所愛的人的某部分,或普羅大眾的替身,或歷史中的一個比喻,以至重新構想的原型。」

關於藝術家



Koak 1981年出生於美國密芝根州蘭辛,現於三藩市工作和生活。2016年,Koak從加州藝術學院 (California College of theArts)取得漫畫藝術碩士學位,其後曾在布宜諾斯艾利斯、倫敦、洛杉磯和三藩市等地舉辦個人展覽。她的作品曾在紐約繪畫中心(The Drawing Center)的 《從今開始的100幅繪畫》(100 Drawings From Now,2020年) 群展中展出。Koak以精緻的繪畫技術為人所認識,以作品探討性別和形式的階級劃分,並質疑社會上對於身分和人性的既定文化現象。