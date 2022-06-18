日劇女主角外貌不完美 才能難忘？| 還是日本 | 湯禎兆專欄

最近看蔡瀾先生的一篇舊文章，他談到日劇女主角，外貌都不好看。引用的例子，有以前風頭一時無兩的藤原紀香及山口智子，他認為前者有點癡肥，面頰下垂；至於《悠長假期》的山口智子，就更加以醜陋來形容。他直指山口智子腿粗又肥，雖然很耐看，但仍然變不了她是醜女的事實。

文：湯禎兆 | 文題：女主角美醜



至於公認為美女的鈴木保奈美，他又認為鈴木鼻子起鉤，又有一顆大痣，所以絕對稱得不上是美女一名。

有時候看蔡瀾先生寫的偏見，也看得人會心微笑，而且我不覺得蔡瀾先生說的盡是歪理。事實上，日劇當紅的女主角中，真正以美貌掛帥的，實少之又少。你看看近年的日劇女王例如波瑠，又或是之前的劇霸廣末涼子，其實絕對與美女的稱號風馬牛不相及。嚴格來說，對應的只有北川景子及石原聰美。

不過我更加想說的是，正因為日劇女主角外貌的不完美，反而往往令觀眾可以留下更加深刻的印象。這也是觀賞日劇及韓劇，其中一項關鍵差異來。前者主角的外貌，特色棱角分明，令人可以清楚辨識，也帶出愛恨分明的選擇；反過來後者的缺憾，是在整容大國的風氣下，令到大量的明星，變得形象接近。相對來說，較難立即令人留下過目不忘的印象。

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