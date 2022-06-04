任君選擇的料理劇兩大門派｜還是日本｜湯禎兆專欄

今時今日的日劇料理劇種，方程式基本上已明確建立。通常從劇名出發，往往會得到一種印象，就是料理劇已進入從料理分類出發的戰國年代，所以我們會不斷看到劇名以居酒屋、咖哩、辛辣料理又或是燒肉等建構。

文：湯禎兆｜原題：料理劇的兩大門派



不過我反而傾向喜歡用場所，作為分類的出發點。簡言之，就是固定場所的料理劇及流動場所的料理劇。其實也別無新意，因為此兩者均從經典代表作中衍生出來——前者就是《深夜食堂》；後者就是《孤獨的美食家。由此循徑出發，大家不能把眼前看到的所有料理劇一一歸類，例如前者的跟風有《黑心居酒屋》；後者的例子有《今晚在u型酒場》（已經開拍至第二季）、《絕味之路》和最近在netflix上線的《居酒屋新幹線》。

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如果從劇情以及料理的比例分佈分析，前者基本上是劇情重於料理，後者則相反。就以我們看《深夜食堂》又或是《黑心居酒屋》為例，觀賞的重點大都在客人身上，從他們發掘不同的人情味物語，從而建構出溫馨小品。至於後者因為每一集基本上都會沿用相同的公式，如《絕味之路》的上班族週末公路自駕遊假期，又或是《居酒屋新幹線》的出差路線任務，所以劇情上基本上可謂乏善足陳，每一集的亮點自然在作為流動場所的店舖身上。

以最近的《居酒屋新幹線》為例，令我看得津津有味的，就是第一集的新青森篇第7集的宇都宮篇。青森一向是我的愛遊之地，已經去過好幾次了，由佞武多祭到寺山修司，均屬於令人不暇給，的旅遊豐饒盛宴。今次劇集大玩當地方言，更加令人忍俊不禁。後者則出現洞窟內的酒窖，令人耳目一新，吸引人的焦點，基本上和旅遊節目無大差異。至於你喜歡哪一類型的料理劇，那就正如人人口味不同，歡迎任君選擇！