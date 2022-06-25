《我的家》的《輪到你了》套路 | 還是日本 | 湯禎兆專欄

早陣子提及二宮和也的《我的家》，頗有港產片的氣息。現在劇集已完播，之前的猜測看來有對應及不對應同時並存的情況。

文：湯禎兆



首先，《我的家》以綁架為題材，的而且確可以做到劇情緊湊，把張力推展到大結局的地步。事實上，日本觀眾看來也頗為接受，在今季日劇水平整體上均低迷的情況下，《我的家》保持平均收視率有12個百分點，大結局更飆升至16.4的百分比，絕對稱得上是今季成功的劇集。

可是，一但仔細一看，其實不難發現《我的家》推進方程式，仍是在承襲《輪到你了》的套路——就是不斷透過敘述詭計，每一集都營造出一個疑似的犯人出來，透過一次又一次推翻前設，來吸引觀眾追看下去。以上方程式，已經成為近年每季日劇必備的套路之一，上一季的例子就是《真兇標籤》。

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不過，這一類型的作品，通常都有虎頭蛇尾的困局。因為為了保持可以推翻前設的可能性，所謂的真正犯人，一定不可能留下太多伏線。留下伏線的全都是敘述詭計下的疑似犯人，用來混淆觀眾的視線，從而製造觀賞趣味，結果去到大結局，就被迫要把一個之前完全沒有伏線頭緒的人物，強行扭曲編寫成為真正的犯人。《我的家》也離不開這個毛病，搜查一課中吉乃榮太郎，最後成為兇手，就是如此這般的一回事了。

此所以成也套路敗也套路，可否有後續的新鮮變化，就要看後來者的視野了。

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