白天工程師晚上藝術家　因《星球大戰》啟發把日用品化成太空船

Eric Geusz白天是一名軟件工程師，晚上卻會搖身一變成為一名自由數碼藝術家，擅長把日用品設計成千奇百趣的太空船。

Eric Geusz白天是一名軟件工程師，晚上卻會搖身一變成為一名自由數碼藝術家。（圖片擷取自︰spacegooose IG／Credit︰Eric Geusz）

Eric 對繪畫和設計東西一直擁有巨大的熱情，他有一個電腦科學學位，輔修電影和數碼媒體，在3D、動畫和合成方面都接受過正式培訓。

自從Eric在1997年觀看了《星球大戰》之後，他就一直在用樂高積木畫和熱膠水製作宇宙飛船。他是一個巨大的科幻小說和幻想迷，經常發現自己在做白日夢，把周圍的世界變成他自己的幻想世界。他總是受到科幻小說的偉大藝術家們的啓發，比如Moebius、Ralph Mcquarrie、Chris Foss、Syd Mead等。他小時候至今都喜歡看概念藝術書。我最喜歡的一些視頻遊戲是《家園》、《質量效應》和《光環》。

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Eric Geusz的作品證明瞭靈感在我們身邊無處不在。在相當一段時間以來，Eric一直將普通的家用物品轉化為壯觀的宇宙飛船設計，而且它們完全超出了這個世界的想像。從開罐器到遊戲控制器，在Eric的心中，一切都可以成為火箭。

Eric鼓勵大家多做白日夢：「宇宙飛船就像龍。你可以自由地讓它們看起來如何，但它們給你的感覺是最重要的。」

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「試圖想出一個原創而又熟悉的設計絕對是最難的部分」Eric補充說︰「外面有這麼多好的設計，可以從中汲取靈感，但我也試圖找到獨特的東西。我畫了很多草圖，有時在確定好的東西之前完全重新開始。」

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白天是軟件工程師，晚上是數碼藝術家，Eric 夜以繼日地工作，製作他令人印象深刻的藝術品。從靈感來自於削皮器形狀的飛船，到靈感來自於一隻廚房鉗子的宇宙船，這位藝術家的作品不僅具有令人難以置信的想象力，而且充滿了細節。在為2016年ILM比賽設計的一件作品中，Eric 以一個普通的開罐器作為未來主義飛船的靈感，配備了巨大的引擎和一個可拆卸變形的巡洋艦。

假如大家對Eric Geusz的作品感興趣，不妨前往他的IG、Twitter、網頁了解更多。