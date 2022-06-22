書法家徐三庚　書風違儒家理念而遭排擠︱冷氣考古︱張錦發專欄

清末開始出現了很多大師，有吳讓之、趙之謙、吳昌碩等，位位都是開風氣之先，成為一代宗師，其中有一個人憑獨孤一味躋身進了藝術的殿堂，但又同時成為大家眼中的異類——那就是金罍道人徐三庚。

文、圖：張錦發︱原題：吳帶當風徐三庚



他的書法個性張揚，張揚得來近乎跋扈，早年更被視為旁門外道，不少書法家、篆刻家甚至嚴禁學生學他的風格。然而是金子總會發光，今日不論中港台日也有不少追捧者。

徐三庚（1826年－1890年）的背景非常有趣，他出生貧苦農家，當時恰逢列強進入中國，又有太平天國運動爆發，國家一片衰頹，只好外出謀生，嘗打雜於道觀。觀中道人有擅長書法篆刻者，徐得其傳授，後半生便以鬻藝為生。而徐三庚得到道士指點的往事也非常像小說故事情節，就如一個傻小子得到絕世武功的秘笈，然後又得到神秘高手的點撥，後來終成為一代高手。那個傻小子就是徐三庚，那本秘笈就是我們之前提過的「九陰真經」——天發神讖碑，而那個神秘人是誰就不得而知。

徐三庚篆書

書風把奇險推到極致

說完故事就要說正事。徐三庚的藝術風格很單純，純粹就是從天發神讖碑而來的，我們看到他臨摹的四屏，或者是篆書創作的對聯有很強個人風格，與天發神讖碑相比，並不是依樣畫葫蘆式的臨摹，更多時候是強化了原來的長捺、長按，把天發神讖碑應有的奇險推到極致，這種審美觀顯然違背了儒家思想強調的「中和」、「溫潤」，所以不難猜想當時會受到其他人的排擠，但這種心態又與我們現代人所追求的個性又很相近，所以今天他又受到了很多人追捧。

今天看到的徐三庚篆書墨跡，比如臨《天發神讖碑》、書《出師表》、《東方朔贊》等成熟期篆書都非常有意思，我們看到他喜用濃墨起筆，遠看起來是頭重尾重，中間作水蛇腰，與同時代其他大書法家相比，比如吳讓之是方圓交替，喜歡摻雜隸書筆法，但徐三庚卻純是以篆書字形入字（二人作品見下圖），筆筆剛猛，多用側鋒，而且他行筆非常急，中間常常夾雜飛白，所以整幅字看起來常常充滿張力，前人所謂如折古刀、如斷金簪就是這個意思。

當徐三庚把篆書轉入篆刻的時候，由於受印面限制，長捺難以舒展，所以他又會故意為之，把長捺屈曲、轉折為橫劃，於是感覺有如闊袍大袖的高士一般，這種風格也為他贏來「吳帶當風」的美譽。（註一）

但是這種風格與前人學篆刻求方正平直的心態大步相同，以前不少老師因此非常介意學生開頭的時候學這種風格，為的是怕學生走偏了回不了頭。所以綜觀當代篆刻家裡面，有不少名家偶爾會創作一下，但是純學徐三庚的人卻也只是鳳毛麟角。

順帶一說，在清末眾多大書畫家之中，徐三庚是其中一個曾經踏足過香港的名家，也有一枚傳世的印章「弢園藏」記錄了他遊歷香港的事迹。

弢圓藏

註一：唐畫家吳道子善畫佛像，筆勢圓轉，所畫衣帶如被風吹拂；後人以之稱美其高超畫技與飄逸的風格。



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