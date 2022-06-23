林夕寫給楊千嬅的另類友誼之歌 | 歌詞心頭好 | 林綸詩專欄

看楊千嬅的紀錄片《I · II · III MY STORY》，有介紹她兩個好朋友。我想起她《姊妹》那首歌，應該就是這兩個閏蜜吧?

文：林綸詩 | 原題：另類的友誼之歌



//我與你太好 姊妹 為你竟哭了又笑//



關於友情的歌不少，這首楊千嬅的飲歌當然是其中之一。而她的另一首關於友誼，但踩界的，就是《剛剛好》。同是林夕寫給她，作曲是陳奕迅，而陳奕迅及林夕更有亮相其音樂錄像於最後一幕，當時剛巧在網絡上出現一篇文章《有一種愛情叫陳奕迅和楊千嬅》，細說二人的緣份——超友誼但戀人未滿。這首歌被看成是回應還或是後續。

//剛好彼此得不到，各有各要跳的舞，你我以前最稀罕那角色畢竟已做到…//



然而，故事並沒有在這一個完美的一刻結束。

而林夕最近最引起話題的新作《某種老朋友》，有說同樣是衝著千嬅而寫。主題是懷念舊朋友，但當中有這句:

//能暫時懷念某種老朋友 不過未能共享一葉舟

彼此都處身洪流 如何掙扎沉浮//



林夕就曾寫了一首《一葉舟》給楊千嬅。於是便有「絕交信」的解讀。歌詞從來是文化產物，但當有了真實性，又賦予給歌曲不一樣的歷史意義。

而我最難忘的友誼之歌，也是配合一個真實的場景。一次，林海峰在自己的演唱會揀了此曲，本不是他的歌，但他說太喜歡了，還問填詞人黃偉文，為什麼不是填給他? 這正是陳奕迅的《最佳損友》:

//問我有沒有 確實也沒有 一直躲避的藉口 非甚麼大仇

為何舊知己 在最後 變不到老友

不知你是我敵友 已沒法望透 被推著走 跟著生活流

來年陌生的 是昨日 最親的某某//



台下的觀眾那一刻全都是想著一個名字: 葛民輝。

每一個人，總有一段比愛情分手更難受的友情。這種共鳴，不比情歌帶來的震憾小呢。

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

