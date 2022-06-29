歐洲最大古董及珠寶博覽會遭武裝搶劫　失2,700萬珠寶僅二人落網

因疫情停辦兩年的歐洲藝術博覽會（TEFAF）早前於馬斯特里赫特（Maastricht）恢復舉辦，展出大量古董藝術品和珠寶。但重辦不久就在本週二遭搶劫，四名劫匪持長柄巨錘、手槍和機關槍，從玻璃櫥窗搶走價值高達二千七百萬的珠寶。荷蘭警方表示，目前二人已落網，其餘兩名劫匪仍在潛逃。



從目擊者拍攝的片段顯示，四名劫匪身穿西裝，企圖融入訪客當中。其中一名男子手持長柄大錘向玻璃櫥窗反覆敲打，其餘三名共犯則為其站崗，一名手持另一長柄大錘，一名持手槍，而另一名疑犯則疑似手持衝鋒槍。有訪客嘗試向疑犯扔花瓶制止搶劫，但被衝鋒槍對準，未能把花瓶扔出。其後疑犯從玻璃櫥窗中取出珠寶，四人隨即逃逸，有關人士指被搶珠寶價值可高達二千七百萬。

荷蘭警方表示，當日下午已在高速公路攔兩名來自比利時的疑犯，分別22及26歲。兩人在搶劫後不久在荷蘭主要公路A2被攔截，當時疑犯駕駛一輛比利時車牌的灰色汽車。警方聲明指仍在調查二人與案件聯繫，與此同時「正在追查其他疑犯」。警方沒有寫明被盜珠寶詳情，但確認有關刑事調查正在進行，並指無人在事件中受傷。

歐洲博覽會官方當天發出聲明，指博覽會「已採取嚴密保安措施」。博覽會發言人表示：「相關安保程序都已被仔細執行，所有訪客、參展商、以及職員都被安全撤離。博覽會現正重新開放，並與官方合作調查（有關事件）。」

Vanwege een politieactie op de #A2 bij de Koning Willem Alexandertunnel is de weg richting het zuiden dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit zal duren. pic.twitter.com/4oEI28RUCI — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 28, 2022

荷蘭報紙De Telegraa的報導指，被偷展品來自倫敦珠寶商Symbolic & Chase。其職員對事件表示不知情，直到後來看到報導才得知事件。而藝術品修復機構Art Recovery International的主理人Christopher Marinello則就事件表示：「珠寶相對來說比名畫更易得手。由於鑽石和黃金都可以重新加工，會比其他藝術品更難追蹤下落。即使警方找到珠寶下落，也未必是其原狀。」

歐洲最大古董及珠寶博覽會

歐洲博覽會（TEFAF）是歐洲最大的古董及珠寶博覽會，展品包含繪畫、古書、傢俬以及珠寶。博覽會一般於三月舉行，繼疫情停辦兩年後於今年六月二十五日至三十日舉行，本次博覽會吸引超過來自20個國家的242名藝術經銷商，不少博物館人員均會來臨採購藝術品，包括來自美國大都會美術館、大英博物館以及羅浮宮的代表。

這次重點展品包含威尼斯畫家Vittore Carpaccio 15世紀後期的作品、一座13世紀的日本雕像以及一具公元5世紀前的面具。博覽會並不是第一次遭遇搶劫，倫敦珠寶商Hancock's在2010年就被偷走價值八十六萬歐元的粉色寶藍石、鑽戒以及鑽石吊墜。