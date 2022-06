烏克蘭二戰博物館展出俄烏戰爭殘骸 望國民理解受害同胞遭遇

俄烏戰爭尚未完結,戰爭的痕跡已經在烏克蘭首都基輔的二次世界大戰博物館中展出。展覽名為「Crucified Ukraine」(編譯:「被釘上十字架的烏克蘭」),展示俄羅斯軍隊在烏克蘭使用的武器殘骸,以及軍隊的日常物品,並還原了烏克蘭人民在戰時的情境。

在俄羅斯軍隊撤出基輔市郊地區的幾天後,博物館館長兼策展人Yuriy Savchuk與其同事便在烏克蘭軍隊陪同下,到受戰爭影響地區調查戰爭造成的影響。他們拍下超過3000張照片,紀錄所見所聞,也在搜查的過程中發現俄羅斯軍隊的不同個人物品,這些物品都被安排到展覽中展出。

展覽還原地下庇護所

展覽分為四個部分,分別展出俄羅斯軍隊使用的武器殘骸以及烏克蘭人民在戰爭中受到的影響。Savchuk指,他想「直接回應俄羅斯的政治宣傳」。博物館設置了一台電視機播放俄羅斯政客、電視主播以及一般群眾對於烏克蘭人的侮辱片段,希望借片段解釋這幾個月發生的事情。而俄羅斯軍隊實際在烏克蘭境內使用的武器,包括:Tochka-U戰略導彈, Su-34戰鬥機, Mi-23直升機,以及Buk-M2空中方位系統的殘骸則被安排於展覽的入口處展出。

在博物館的地庫,策展人復原了鄰近基輔機場的臨時防空庇護所。其原址位於Hostomel小鎮的地下,在戰時,約120人在這個庇護所度過了37日,其中包括兒童和六月大的嬰兒,惡劣環境造成二人死亡。展覽嘗試完整呈現當時的場景,構建了三個房間,保留了原址彼此相連的走廊和牆上的塗鴉。展品全部來自居民實際使用的生活用品——像是茶包、辣肉腸、玩具、毛毯,還有為離世女性製作的臨時紀念牌。

展覽也展出來自俄羅斯軍隊的個人物品,包括:一名指揮官的日記、一本名為「 No one Judges the Winners」(編譯:「沒有人評判勝者」)的書籍,一張供俄羅斯空軍使用的基輔左岸地圖,一些銀行卡以及在戰爭中去世的俄羅斯軍人的護照。護照顯示死去的軍人年紀尚輕,而來自西伯利亞的車牌則透露這些軍人來自遠方。博物館教育部門主管Dmytro Hainetdino說:「這些物品能夠讓烏克蘭國民以及其他地區的人民明白——這些軍人並非『抽象的敵人』,而是『實際的人』。」

同時,博物館和藝術家合作,以收集到的物品製成藝術品,如形狀、尺寸各異的俄羅斯軍靴被放置在帶有蘇聯暗示的紅色星形裡,埋藏在沙地內的手榴彈則表達無數烏克蘭兒童失去的童年。

望烏克蘭國民共情同胞痛苦

展覽於在5月8日開幕,正好是二次世界大戰德國無條件投降的日子,Hainetdino指這個開幕日期是為了強調「這個戰爭是第二次世界大戰的直接延續。」

「我們想向人們展示第二次世界大戰的陰影還沒走遠,我們在俄羅斯的政府領導和思想中看到具攻擊性的力量。」( "We would like to demonstrate that the ghosts of World War II are very close, and we have the aggressive power impersonally personified in the Russian leadership and in the Russian ideology")

「當然,沒有博物館或展覽可以完全傳達戰爭的不同面向,但這並不是我們的目標。」他表示希望通過展覽無保留地展示戰爭的後果,也讓其他烏克蘭地區的人民理解戰爭地區同胞經歷過的苦難。