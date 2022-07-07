《遊戲王》作者高橋和希離世享年60歲　遊戲曾破健力士世界紀錄

《遊戲王》作者高橋和希浮潛意外逝世，享年60歲。

據NHK稍早報導，著名漫畫《遊戲王》作者高橋和希的遺體在昨日（6日）上午10時30分左右在沖繩縣名護市海岸外被發現，終年60歲。他當時身著浮潛裝備，日本警方目前正調查高橋和希的具體死因。

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高橋和希（本名高橋一雅）在1961年出生於東京。他的代表作《遊戲王》1996年開始連載，至2004年結束。漫畫作品、電視改編動漫以及漫畫衍生的周邊商品至今仍風靡全球，其衍生紙牌遊戲曾被健力士世界紀錄認證為「比賽參加人數最多」（2012年在美國舉行的比賽，共有4364人參與）和「全球銷售量最多」（2000年至今共銷售1千4百萬套）的交換卡片遊戲。《遊戲王》更是世上首個成功轉化成電子遊戲的實體紙牌遊戲。

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