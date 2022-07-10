展覽｜超現實天真派水墨藝術家黃勵強　古詩詞入畫繪幽默生趣景象

香港藝術家黃勵強稱自己的風格為「超現實天真派」，這個風格怎樣體現在他的水墨彩繪畫裡？



他的全新個人展覽──《黃勵強 – 悠悠飯主繪》(Ronnie’s Artoon)，將展出其24幅融冶中國書畫與文學於一爐的水墨彩繪畫作，靈感來自蘇東坡的《送岑著作和李白的《山泉煎茶有感》等中國文學詩詞。



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這次展出的一系列作品均為「飯主」黃勵強的水墨彩繪作品。黃勵強熱愛古今中國文學詩詞、歌賦、小說和散文，從唐、宋、元、明、清代多位詩人或詞人取得靈感，如宋蘇東坡《送岑著作》古詩、元人陳草庵《中呂山坡羊》小令、元馬致遠《遠浦帆歸》、宋王安石《吐綬雜詩》、唐李白《山泉煎茶有感》、明張大復《梅花草堂集此坐文句》等等，他在作品中融入文學元素，與圖畫結合。

他亦將畫作中出現的不同動物角色寄喻為家庭成員及朋友，作品洋溢家庭溫馨與友儕之情。作品主題方面，有歡賀節慶的《端午樂》、《擊鼓春雷》；圍繞喝茶文化的《茶童》、《茗聚》、《侍茶》、《坐飲山茶》；抒發人生感懷的《山靜》、《人憔悴了》；描繪自然界景象如雲雨形態的《荷香帶雨》、《細雨》、《雨聲夢》、《雲態》等等，十分多樣化。

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【藝術家介紹】

外號「飯主」的黃勵強從事教育工作多年，現為畫家、特約插圖及漫畫工作者、泥塑創作人，藝術創作涉獵廣泛。黃勵強擁有英國紐卡素北芬比亞大學設計碩士學位，經常參與本地及國際的大型藝術展覽及活動，其藝術風格中西共融，別有風格。1987年以木板油粉彩畫作《悲嘆》及2003年以水墨畫作《袁中道游居柿錄》入選香港藝術雙年展。近年在香港舉辦數個個人展覽及聯展，包括2015年的《葉言 黃勵強信紙上的藝術畫展》、2016年在荃新藝廊與黃錫煌的聯展及同年於香港視覺藝術中心舉辦的《黃勵強-飯主味象》展。2019年，他的畫作「救山危」入選歐洲EuroELSO的2019「藝術遇上ECMO Project(人工心肺醫學工程)2020EuroELSO 日曆畫選拔賽。



【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：黃勵強 ——悠悠飯主繪(Ronnie’s Artoon)

地點：香港中環威靈頓街86至90號通濟大廈2樓201室新藝潮畫廊

日期：即日至七月二十二日（逢星期一至五）

