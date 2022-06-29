展覽｜九龍倉中學繪畫比賽得獎作品出爐　作品想像未來城市空間

本地中學生是如何想象未來的香港？



第十一屆《九龍倉全港中學生繪畫比賽》得獎結果早前揭曉，參賽者透過作品探討親情、土地問題、社區情懷等一系列議題。



本屆比賽特別增設以「空間 ⮂ 地方」為主題的特別獎，鼓勵參賽學生想像和設計未來的城市空間，為他們的藝術創作帶來更多靈感和啟發。今年比賽除了繪畫組別外，另增設數位繪圖組別，相較以往較多探討不同物料，讓學生以不同藝術形式表達概念。

繪畫組的首十八名和數位繪圖組的首三名得獎者除獲現金獎及書劵外，更有機會向九龍倉申請獎學金，在本地或海外學府修讀與藝術有關的學士學位課程。得獎及入圍作品會於海港城、時代廣場及荷里活廣場作巡迴展覽，讓年輕藝術家展露藝術天份。

【部分得獎作品介紹】

《歲月》

繪畫組冠軍

《歲月》

東莞工商總會劉百樂中學 何依穎

版畫



繪畫組冠軍得主何依穎選取了一些自己與婆婆的共同重要日子，再搜尋中國十二節氣與這些日子配對，創作出一個只屬於自己和婆婆的月曆。她指版畫是她的一個新嘗試，是邊學邊看創作出來的作品。

《光「茫」》

數位繪圖組冠軍

《光「茫」》

基督教宣道會宣基中學 徐敏詩



作品名字中的「茫」，是迷茫的「茫」。參賽者表示，作品背景來自在疫情下自己每天上網課的經歷：「我每天都有著不同的問題，整個人都很迷茫。同時這種未知卻令我很嚮往我未來不同的可能性。畫中加入金魚是希望自己的靈魂和想法，可以遨遊於世界，超脫困在家裡的肉身。」

「空間 ⮂ 地方」特別獎部分作品介紹

《童.珍》

繪畫組特別獎得獎者

《童.珍》

中華基督教會蒙民偉書院 黃詩慧

麥克筆



作品叫《童.珍》，是珍惜的「珍」，描繪了參賽者童年成長的地方。畫面中是一個像公屋的場所，小女孩在斑斕小巷奔跑、表姊在地上捉飛行棋、而婆婆在門邊呼喝，長走廊將家家戶戶連結起來。作品描繪的是一種屋村情懷，和一份無可替代的人情味。

《空間↔地方》

數位繪圖組特別獎得獎者

《空間↔地方》

陳樹渠紀念中學 梁希文



參賽者自小在香港生活，設計理念圍繞未來香港城市發展。畫中的城市將交通系統遷移至地底，騰出的空間可增加人們的活動空間。參賽者亦在建築物上加入香港的文化特色，希望把舊有的香港事物，傳承給下一代。

【展覽詳情】

名稱：九龍倉中學繪畫比賽得獎作品巡展

地點及日期：

時代廣場：即日至七月三日

荷里活廣場：七月五日至十四日

