通靈題材日劇 怎樣更吸引？｜還是日本｜湯禎兆專欄

如果說韓劇對前世今生的主題有特殊偏好，那麼日劇其實也不遑多讓。嚴格來說，可能大家對有通靈能力的超能力者的興趣更大，無論那是真正的陰間使者又或是招搖撞騙的江湖術士，在鏡頭之下是褒是貶，同樣有相應的觀眾支持。

文：湯禎兆 ｜ 題：通靈拍不停



以真人騷來說，江原啓之的《迷津解惑》，算是較為失色的節目。或許因為對象是名人，他們大部分都習慣了鏡頭的注視，所以無論靈媒說什麼，對方的反應都好像早已在預計之內——酒井法子的一集更加明顯。相對而言，西方的《靈媒TylerHenry死後人生》，就來得更加吸引，尤其是觀眾好像和一眾的普通人每次共同參與一場不知終點的通靈旅程，反應也較為自然，容易產生共鳴。

當然，如果把靈媒的主題，用戲劇的手段來處理，變化幅度自然更大。動畫《通靈王》的青春熱血激情，果然是吸引觀眾眼球的本色；不過對我而言，同樣以利邪不利正為成功方程式。最令人印象深刻的，自然屬於著名日劇《圈套》系列，阿部寬和仲間由紀惠的精彩配合，加上通常以拆穿神棍面目為主題的安排，看得人難以關機暫停。

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