日本女生紙皮藝術家｜以廢紙皮巧製超逼真電影模型　盼牽環保關注

大野萌菜美（Monami Ohno）在1991年於和歌山出身，換言之是一名90後女生。她憑藉一雙巧手加上無窮創意，回收日常唾手可得的紙皮製作出令人難以置信的模型，贏得「紙皮女子」的稱號。

大野曾是大阪藝術大學的學生，主修人物造型創作科，接受過3D動畫培訓。她的紙皮生涯始於11年前，當時她無法承擔大學課堂作業的材料費用，於是想出隨處可見的紙皮板作為替代品。她收集了一疊廢棄的快遞紙皮箱，製作出一個「類似自行車的東西」。當大野第一次嘗試切紙、粘合和拼接時，四周的人都十分驚訝，對她的手工讚不絕口。這次的成功讓她非常高興，於是便堅紙皮創作至今。

【大野萌菜美的電影動畫相關模型作品】

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她的紙皮作品靈感分別來自流行文化、動畫和電影，主題包羅萬有，包括動物、怪物和機械人、兵器、潮流產品、車輛、零食小吃等。不論是《新世紀福音戰士》的EVA、《星球大戰》的千年鷹號，還是杯麵、坦克車、巨型手錶，無不精緻得令人一見難忘。

大野創作時並沒有依靠精確的設計圖，而是簡單地在紙板上畫出一個粗略的草圖，以便在剪下設計圖和成型之前確認尺寸。她令人印象深刻的藝術作品系列都是通過簡單的文具製成︰一柄剪刀、一把普通的切刀、尺子、膠水、膠帶。此外，當然亦少不了大野滿腔的熱情、過人的專注力、靈巧的雙手。她大多數作品都刻意保留了紙皮的原色和表面紋理，以強調這種日常材料的魅力。

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大家千萬不要小看，這些紙皮作品的製作工序。一個長、寬、高約10釐米的作品便要花上10天左右才能完成，而一個精確放大6倍的藝術品則可能需要3個月時間。

經過多年的努力後，她已經創作出數以百計的紙皮模型雕塑，它們在世界各地都廣受歡迎，她的部份作品更曾在日本和國外的畫廊展出。根據資料顯示，大野的委託作品已經以10萬日元（6200港元）至150萬日元（93000港元）的價格售出。

不過，大野在以廢棄紙皮創作藝術的同時，其實她亦希望藉此喚醒大眾對環境的關注︰「最終，如果能讓人們看到我的作品，即用紙板和回收材料而不是塑膠製成的作品，並意識到有這類參與回收的人，那就太好了。」

假如大家對大野萌菜美的作品感興趣的話，不妨前往她的Twitter、IG、Facebook、網頁了解更多。

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