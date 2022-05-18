日本奇葩捐款計劃｜捐贈巨款成「姬路城城主」　專享秘廁參觀權？

到底要捐贈多少款項，才可成為「日本第一名城」姬路城第49代城主？



「日本第一名城」姬路城的歷史

最初代姬路城據說建成於1333年，赤松則村奉護良親王之命，舉兵上洛，途中在姬路山上建立要塞。接著，由則村的次子則村貞範於1346年進行擴建，建成一座完整的城堡。由於姬路城位處畿內西部交通要道次上，因此成為歷代兵家必爭之地，羽柴秀吉、池田輝政、本多忠政等名將都曾成為姬路城城主。

今日所見的姬路城規模，主要得力於池田輝政及本多忠政。關原之戰之後，池田輝政因為戰功卓越，受封成為姬路藩初代藩主。他於1601年起花費大量人力物力對進行姬路城的大規模改建，9年後完成改建。其後，姬路城由德川家重臣本多忠勝之子忠政接管，到了1618年姬路城全貌大致完成。

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姬路城見證日本室町時代、江戶時代、明治時代、第二次世界大戰變遷，卻奇蹟地避開了戰火及自然災害的摧殘，使其成為全日本保留度最為完整的城堡。自建城那天起，姬路城經歷13氏、48代城主管治，一直到明治新政府建立後為止。在1869年（明治2年）時任城主酒井忠邦「版籍奉還」，姬路城收歸國有。

此後，姬路城天守閣在1931年被指定為日本國寶。1993年時，姬路城與奈良的法隆寺等被聯合國教育科學文化組織（UNESCO）選為世界文化遺產，成為日本首批登錄的世界遺產之一。

日本姬路城迎來新城主 承惠3000萬日圓

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相隔153年，姬路城終於迎來新城主。其實一切源於姫路市市政府的「ふるさと納稅」體驗型回禮活動。

在去年12月，姬路市宣布了一項歡迎日本寶藏的新「領主」的計劃，只要捐款3000萬日圓（約180萬港元）以上的人將被視為城堡的第49代新城主。由於價格高昂，最初主辦方也認為不會有人申請，但在活動宣布20天後，他們卻收到一名居住在城外的人士以匿名方式捐贈了3000萬日圓。

為了想出一個屬於姬路城的合適回禮，政府人員曾想出「追捕」或「尋寶」的活動，但卻被其他部門警告說「不要貶低姬路城的尊嚴」。最後他們決定給「新城主」一系列獨一無二的體驗活動。

由於新城主希望隱藏身份，所以他提名三名相關人士作為城堡的新主人，參加這次體驗活動。城主從神戶機場登上一架直升機，飛越瀨戶內海，在姬路市田徑場降落後乘坐專車，穿着金袍進入城堡。他們在城門受到了大約20名市政府官員和其他人員歡迎，再在奈良大學教授、城堡考古學家千田嘉博教授陪同下參觀城堡，並親自講解姫路城的結構，期間他們還參觀了不對外公開的「天守地階の厠」。

其後，姬路市市長清元秀泰親手向三人頒授「永久入城權」及「城主畫像」。在觀賞30名演員的戰國時代演出後，城主們於可眺望姫路城的「ホテル日航姫路套房住宿」及享用由廚師特製的「城主御膳」，當中包括海膽、黑松露和其他高級食材。

姬路市政府表示，會將捐款中的3000萬日圓用於姬路城的維護。這筆捐款是為了補償由於新型冠狀病毒大流行而導致的城堡遊客數量的下降。更表示在今次活動中感受到大眾積極的反應，下一次會積極考慮舉辦更多人能參與其中的低價活動。

日本城主活動的先例

其實，日本地方市政當局並非首次利用城堡的吸引力來宣傳他們的城市。

京都府福知山市在1986年為了重建修繕福知山城的天守，籌集了大約5億日圓。該市在2019年也舉行了「一日城主」活動。又在2021年公開收集全國各地的創意，並在城堡廣場上演了以明智光秀為主角的能劇。

熊本城在2004年熊本地震中受損後，亦組織了一次「重建城主」活動，為重建籌集資金。熊本市向捐贈者頒發了「城主證書」和「城主手記」，使他們在熊本市的旅遊設施中享有特殊的特權。