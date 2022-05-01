日本橡皮圖章小學老師　神之手雕出咒術迴戰印章鼓勵學生

日本一名小學教師化身「橡皮圖章老師」，製作出千變萬化的卡通圖章。

渡瀨先生（ワタセショー）在大阪市內一所小學當中擔任教師長達14年，同時也是一名父親。他閑時喜歡釣釣魚、看看漫畫、享受啤酒和餃子，就跟普通人無異，直至他遇上了橡皮雕刻。

在2016年的一天，他在學校工作時發現一位高級教師正在雕刻橡皮印章，他登時迷上了製作橡皮印章。他認為製作橡皮圖章與他的教師工作相得益彰，也可用於家長和孩子之間的溝通，或作為一種愛好來為孩子們提供服務。

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即使他最初的手藝跟菜鳥一樣，但他毫不介意地在2月3日把作品上載到Instagram帳戶「show0range」上分享。在發佈作品的兩個月後，大約只有80個追隨者。經過6年的鍛煉後，他的粉絲人數已超過5萬人，更贏得了「橡皮圖章老師」的稱號。

基於對漫畫的濃厚興趣，渡瀨的作品大多以不同漫畫角色為主，從老少咸宜的《多啦A夢》、《櫻桃小丸子》、《蠟筆小生》，到近年人氣作品《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》，無不成為渡瀨手中的圖章圖案。渡瀨更把自己製作的圖章活用到教學工作中，成為學生達成「閱讀5000頁活動」、日常成績優異的獎勵。

隨此以外，渡瀨更在網頁上分享自己製作橡皮圖章的心得。原來雕刻圖章的基本工具並不複雜，只需一柄藝術刀、一塊製作橡皮圖章用的橡皮刷及墨水筆。假如進階一點，可以加上切割墊、放大鏡、手柄用木材、描圖紙等等，大多都是一般文具店可以買到的東西。

首先，在描圖油紙上繪畫圖案草稿，然後利用油紙「透底」的特性，以指甲把圖案刮到橡皮擦上。下一步，把橡皮擦切成理想外形，繼而開始雕刻圖案，雕走圖案外圍及留白位置，留下線條。

假如大家對渡瀨先生的作品感興趣，不妨前往其IG、Twitter了解更多。