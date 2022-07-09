《星新一的不可思議短劇》 的致命弱點｜還是日本｜湯禎兆專欄

留意《星新一的不可思議短劇》，對我來說的最大原因，只不過是因為永山瑛太。當然這一類獨立短篇，從來都有它的市場價值，尤其是以奇幻作主題的，就更加長拍長有。

文：湯禎兆 ｜原題：《星新一的不可思議短劇》



+ 13

事實上，就算是日本觀眾一聽說此劇的開播，即時反應就是與《世界奇妙物語》作出比較。由衷而言，兩者本來就有血緣的關係，據說早期的《世界奇妙物語》曾經採用了不少星新一的原作短篇小說，例如《穴》、《人形》、《殺手屋》等等，全都是由星新一的原作改編。

進一步而言，透過科幻元素去建構不可思議的世界觀，從而去暴露出人類的愚蠢，或是諷刺當中不合常理的表現，本身就是類型的常態。所以無論是《世界奇妙物語》，又或是《星新一的不可思議短劇》，當中最明顯的就是透過陰暗的影像，從而建構出人生經驗豐富，卻屬於小眾趣味的內容及風格來。

回到《星新一的不可思議短劇》中，由於小說已屬數十年前的創作，以今日的科幻水平來看，難免流於膚淺及表面化。所以觀賞的趣味，絕大部分集中在客串的明星嘉賓身上。不過限於十五分鐘的篇幅，即使是頂尖的演員也沒有充分的發揮空間——我鍾情的永山瑛太如是、外型獨特的水原希子如是、習慣以柔制剛的林遣都也難免如是......

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）