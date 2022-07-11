英國藝術家將輕紗布料化作水墨雕塑　以家電刻劃出煙霧般美女面貌

Benjamin Shine是英國一名藝術家，擁有「布藝雕塑家」的稱號。

Benjamin Shine在倫敦中央聖馬丁學院學習時裝設計，畢業後他花了十多年時間，通過他的藝術作品、公共雕塑、時裝、傢具和產品設計，探索材料表達思想的潛力。Benjamin以其薄紗作品「Flow」系列而聞名國際，這作品以無常、能量和轉瞬即逝的想法為中心。

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通過學習時裝設計，Benjamin發現了使用織物的樂趣，他巧妙地採用了用材料進行雕刻和「繪畫」的想法來製作藝術作品。他首選的媒介是薄紗，一種通常用於製作面紗、禮服和婚紗的非常精細的網狀物。Benjamin曾表示：「對我來說，我認為它幾乎就像水彩畫的一種物理表現。」考慮到用織物作畫的想法，他使用了諸如熨燙等技術，在大衣周圍創造出一種煙霧般的美女面貌，簡直讓所有人屏住呼吸。

在「Flow」系列中，Benjamin 使用輕薄的薄紗材料製作空靈的面孔肖像。他使用明亮的粉色、藍色和紫色的薄紗來製作複雜的肖像，展示平和的表情，喚起一種冥想的感覺。他利用這種精緻的材料，傳達出圍繞時光短暫的想法。每件作品都是使用熨斗將單一未切割的薄紗打褶和處理而成。這種精細的網狀物料在不透明度上有戲劇性的差異，這取決於它被捆綁或分層的密集程度。

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這一系列作品的陰柔美亦吸引了風格前衛的Maison Margiela掌舵人John Galliano，兩人的風格不一樣，卻一拍即合。John曾主動邀請了Benjamin參觀品牌的工作室，又商討合作的內容。其實John Galliano在心目中早已有了構思，先把作品放在白色大衣上，再將薄紗製作出像煙霧般纏繞的效果。縱然是何等異想天開的要求，Benjamin也一一按照要求製成，經過無數次建構和布料測試及300小時熨燙和縫補，這件寫下歷史一頁的大衣終在Maison Margiela Artisanal SS 2017高級訂製時裝騷誕生。

2019年，他創作出戶外雕塑作品「Quietude」，並在亞利桑那州的麗思卡爾頓度假村展示。Benjamin專門要求網格製造商為他訂制一款外表如薄紗精緻，但有相當堅硬度的鐵絲網，以放大化他的標誌性肖像，建造一個超過8英尺高的戶外雕塑。這個紫紅色的雕塑是由一塊80乘20英尺的回收高密度聚乙烯做成的，圍繞著一個鋼架，隨著天色的改變薄紗透光的程度會變化不一，呈現不同的陰影和顏色，與天空互相輝映融為一體。

假如大家對Benjamin Shine的作品感興趣，不妨前往其網頁、IG、YouTube了解更多。

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