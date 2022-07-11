首個漫畫家當選日參議員　《純情房東俏房客》赤松健望為同業發聲

在前首相安倍晉三遇刺身亡陰霾下，日本第26屆參議院選舉昨夜（7月10日）開票，54歲漫畫家赤松健確定中選。



赤松健著有《純情房東俏房客》、《電腦情人夢》、《魔法老師》等作品，他說：「我的當選意味著第一位漫畫家國會議員誕生，日本將會改變。」



赤松健憑《純情房東俏房客》、《電腦情人夢》、《魔法老師》等一眾作品收穫大量粉絲，他去年12月16日在Twitter宣布，將接受自民黨推薦，成為該黨的全國比例代表候選人之一，望為漫畫創作的各種議題領域發聲。他在選舉期間提出的主要政見為：反對過度限制動漫作品的表現手法、改善工作者待遇及提倡活用動漫作品以作產業發展，並希望推行漫畫、動漫外交。

為了參選，今年三月他於日本秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺放了作畫器材，並展示其創作過程和政治理念，二樓則展出其漫畫原稿。工作室外牆的招牌上是他的四位漫畫女主角，門口就放置了穿著婚紗的漫畫女主角立牌供人合照。赤松健更特別設計漫畫風格助選宣傳車，在網上引起熱話。

赤松健是東京都東久留米市人，出生於愛知縣名古屋市，憑短篇漫畫《短暫夏季的KIDS GAME》獲得講談社的新人獎，正式成為漫畫家。他早前對前首相安倍晉三的槍擊案表示強烈譴責，認為暴力封殺言論絕不可取，亦祈求安倍早日安息。