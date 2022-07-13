火紅IG Surrealhk將尖沙嘴巴士站變身畫廊 展示10幅趣味攝影作品
撰文：梁嘉欣
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在巴士站候車的時候，你會做什麼？有沒有想過近在咫尺的巴士站也可以欣賞藝術品？尖沙嘴巴士站就變身「Busz Gallery城市畫廊」以「站．停下來 抱抱藝術」為主題，希望大家在繁忙的生活中「暫停」一會，在巴士站擁抱藝術。
「Busz Gallery城市畫廊」展覽合共展出10幅作品，由超現實主義攝影師Surrealhk的Tommy Fung及錯位拍攝攝影團隊《生活在六維空間的男生》帶領，顛覆大家對巴士站的既定印象，並帶來視覺矛盾的趣味，引人會心微笑。是次10幅作品同時會於線上畫廊展出，方便市民在巴士站以外，在線上媒介欣賞多幅作品。
【藝術家介紹】
Tommy Fung/IG @Surrealhk
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Surrealhk IG版主為攝影師Tommy Fung。數年前由委內瑞拉回流返港的Tommy，愛以超現實手法為自己的攝影作品作後製。Tommy以香港標誌性的景物及文化為創作元素，加入創意及幽默感，鼓勵香港人放鬆及帶來能量，作品引起熱烈迴響。
《生活在六維空間的男生》團隊/IG @sixdimenboy
《生活在六維空間的男生》團隊遊走城市社區運用錯位攝影手法拍攝，做出有趣視角錯位照片。將生活上的平凡事物，透過鏡頭拍攝出一張又一張趣味作品，換個角度去看世界，刁鑽的肢體語言，也令生活中熟悉的空間變得不再一樣。
【活動地圖】
【活動詳情】
名稱：站．停下來 抱抱藝術
日期：即日至7月28日
地點：尖沙咀彌敦道柏麗購物大道地舖60號外九巴巴士站
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