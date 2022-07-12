展覽｜「森呼吸」虛擬實境看參天巨杉　以藝術探索樹木保育新方向

當你遊走城市，樹木的存在看似當然，甚至像是佈景板。然而樹木作為生物，終有一死，那麼它們倒下時對會人類產生什麼影響？我們又為樹木做過什麼？

以樹木為主旨的大型展覽「森呼吸」探討樹木和人類互相依存的關係，透過幾位當代藝術家的作品，與研究資料並列，讓觀眾探索保育樹木新方向。



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樹木一生紮根原地，靜觀人間百態，為我們提供食物、屏障，同時又清新空氣。「森呼吸」以剪報展示過往由樹木衍生的社會新聞，提醒我們要對環境破壞負責；另一方面又透過研究資料，展示我們為保護樹木並傳承物質文化遺產的努力成果，為觀眾帶來希望。展覽探討人類過度消費和發展為樹木帶來的生存威脅，如污染、森林砍伐、伐木、城市發展和氣候變化等，重塑樹木在我們日常生活中的角色，並探索保護、保育、栽種樹木的最前沿方式。

【部分作品及藝術家介紹】

棉花糖激光盛宴

《抱樹者》

虛擬實境裝置

2017



除了是世上最巨大的單株樹木，巨杉亦是最巨型的生物，高達十層大樓，壽命超過三千年。《抱樹者》把巨杉帶到無法實地感受的人前，讓人與自然連結，鼓勵大家關注巨杉的未來。作品由駐倫敦的實體藝術團體「棉花糖激光盛宴」製作，他們的創作融合藝術、科技和自然世界，以軟件及器材作科研基礎，刺激觀眾的感官體驗。其作品於世界各地均有展出，包括里斯本三年展、STRP 雙年展、山口媒體藝術中心、辛丹斯電影節「新先鋒」、翠貝卡電影節「沉浸式藝術」、巴比肯藝術中心、伊斯坦堡設計雙年展、紐約、多倫多及上海等。

鄭波

鉛筆紙本

10 張畫,每張 21 x 33 厘米

2022



北半球的夏至是樹木進行光合作用「工時」最長的一天，鄭波將之定為樹木的「勞動節」，並與大館內的十棵樹以寫生慶節。藝術家嘗試透過繪畫樹的肖像，與它們進行默念互動，從 5 時 40 分日出起，至 7 時 10 分日落止，逐一為它們寫生，畫成十張作品。鄭波關注萬物生機，作品包括野性的園子、生長的標語、生態酷兒影像、萬物平等工作坊等。2022年，他在威尼斯雙年展呈現了新的舞蹈影像「春之祭」，過去他曾參與利物浦雙年展、橫濱三年展、歐洲宣言展、上海雙年展、台北雙年展等。

吳家俊

《樹枝，鐵鏟》

不同呎吋

2022



吳家俊將升級再造的概念，與颱風等自然災害後收集的斷樹枝相結合，創作出一組雕塑。雕塑的燒焦和鋒利的尖端模仿了枯萎的草，當一起放置時，就像佔據了部分展覽空間的小灌木。他認為鐵鏟是一種重要的種植工具，因為它經常土壤直接接觸。通過將熟悉的物體、我們的日常體驗和倒下的樹木聯繫在一起，這件藝術作品成為重生的象徵。吳家俊熱衷於揭示人與大自然之間所隱藏的關係，以及探討與城市快速發展相關的問題。他的作品圍繞現成物品，經常挑戰日常生活的平凡。近年，他參與了不同的公共社區藝術項目，包括港鐵車站藝術建築、M+ 博物館的 M+ Rover 和藝術推廣辦事處的公共藝術計劃。

【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：森呼吸

日期：即日至九月四日

地點:大館01座複式展室

費用:免費

