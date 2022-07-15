法國爸爸偕兒子合力創作英雄插畫　小學塗鴉突變奪目熱血動漫角色

Thomas Romain是一名法國動畫師，現居住於日本東京。他利用自己的專業知識和一雙巧手，把兩名兒子的英雄塗鴉草稿進行加工，搖身一變成為超酷的動畫人物。

Thomas Romain（右）跟兒子龍之介（左）。（圖片擷取自︰YouTube，Thomas Romain）

1997年，19歲的Thomas鍾情於日本動畫，甚至有意成為一名漫畫家。雖然他對法國的動畫行業一竅不通，但機緣巧合下卻加入了Savin Yeatman-Eiffel主導的《奧本星車手》動畫製作工作，其後他更通過了巴黎動畫學校Gobelins的入學試，正式學習製作動畫。事隔多年，Thomas已成為出色的動畫家，創作動畫包括《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》、《宇宙浪子》、《Basquash！》等。

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及至2016年末，Thomas與兩位兒子龍之介（Ryunosuke）和樹（Itsuki）一同展開名為「親子設計工房」（Father & Sons' Design Workshop）的創作計劃。Thomas放手讓他的兒子們自由地創作，畫出他們想像出的任何東西，然後他運用多年來在職業生涯中鍛鍊而成的技能，把兒子的塗鴉變成了專業級數的動漫插圖。

我對他們的想法印象深刻。他們的畫真的給了我靈感。設計過程挑戰了作為藝術家的我，它使我向一個有趣的方向發展。另外，這個項目變得比我當初想像的還要深入，它在社交網絡上的影響巨大。 Thomas Romain

我兒子的靈感，既來自遊戲、動漫、漫畫，也來自現實生活（如植物和昆蟲）。他們喜歡由「Level-5」遊戲改編的動漫，但也喜歡《多啦A夢》般的經典作品。 Thomas Romain

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Thomas把這些作品上載到Instagram和Twitter，吸引超過50萬多名粉絲追蹤。他還把創作過程拍攝下來，在YouTube個人頻道上分享，吸引多達46.5萬人訂閱，合共有1885萬以上的影片瀏覽量。

及至2018年，Thomas把他們的創作集結成集，推出名為《Traits de Famille》的繪本，2021年推出續集。

假如大家對Thomas Romain的創作感興趣，可前往他的IG、Twitter、YouTube了解更多。

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