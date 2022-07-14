香港書展︱由移民潮到美食NFT　小說貼地故事追憶快消失傳統美食

豬肚包雞、灌湯餃、鴨腳包、銀針粉、豬膶燒賣、炸魚皮、冷榚、雞蛋仔……

訪問何故，見他如數家珍細數各種美食，上至刁鑽製作幾近失傳的傳統珍饈，下至尋常百姓家見到的街頭小吃，他都數出香港有哪間舖做得最好食，哪個品牌出的醬汁必試！

筆者認識何故是從電影院開始，他是香港影評人、舞台劇編劇，但同時也是一名老饕，三不五時在其個人專頁分享城中大小美食，既有數十年的老字號菜館，亦有要機緣才能遇上的販夫地道小吃。何故愛看電影，也愛打邊爐，這位笑言自己是內向、憂鬱而文靜的作家，寫過多部由舞台劇或廣播劇改編的小說，今年書展他推出首本打邊爐小說，以八個港人真實生活為基礎的故事，為讀者介紹100款香港美食，與大家來一場尋味之旅。

文、攝：賴家俊︱場地：嘉樂冰廳



美食當前，何故欲罷不能。(賴家俊 攝)

移民前的最後100餐、代吃服務員的幸福一天、香港本土美食擬人化NFT企劃、疫情下學生哥功課訪問家中長者大談兒時美食，何故這本「飲食文學」故事題材極為貼地，都是大家近年會遇到的情況，或者是熱爆新聞話題。

何故說起〈移民前的最後100餐〉一節讓他最感觸，故事講主角移民前想緬懷過去，於是重返昔日成長的新蒲崗，尋找昔日的味道。

「我小時候便住在新蒲崗麗宮戲院旁，這間戲院是當年數一數二靚戲院，院外有大量街頭美食，但旁邊卻有大量舊樓，我家和麗宮戲院相隔的那條後巷，對小時候的我來說就是『香港』和『巴黎』的距離。」

老字號不敵潮流改賣兩餸飯

英記雲吞麵、得龍鴨腿包、合利銀針粉、暌記潮州打冷，小說中主角尋訪昔日新蒲崗老字號，回味各種經典美食之餘論盡它們如何製法刁鑽，可是物是人非，這些老字號也不敵時間洗禮，在主角回味之旅中，帶出近年不少老字號結業，更有轉型賣兩餸飯。

「大家一直以來以為理所當然的東西，其實可以突然無左！」何故表示，他自幼因外公經營雜貨舖，母親廚藝精湛，所以自小已很懂得鑑別食材優劣，經常接觸各種特色小食，會以為吃美食是理所當然；但人愈大益發覺這些經典小食物隨人轉，極容易失傳，所以他希望透過小說故事，以味蕾記載香港美食，為大家保留珍貴回憶和最傳統食法。

「好似食灌湯餃，其實應該係唔浸湯，但依家好多人浸湯食，會反過來話我錯，所以我想同大家分享自小接觸到的傳統文化是怎樣？」

作者：何故

繪者：陳明

出版社：一品文創

出版日期：2022年7月



疫情下代客試食打咭

這次小說的角色涵蓋不同年齡層，由小學生到長者，從不同人角度看香港美食，有些故事內容，是他據疫情下在內地發生的事搬至香港。

「內地早年流行代客試吃，尤其近年疫情很多人無法親往某些名店試菜，他們便會聘請代吃去試食打咭，還要代吃塗抹指甲扮成自己入鏡，吃完後要寫試食報告讓僱主貼上微博；近年內地又流行生日派對中，小朋友要玩遊戲解謎來獲得禮物的浸沉式遊戲服務，這些都是我在內地從事創作時遇到的經歷。」

受到這些光怪陸離的消費現象啟發，又眼見香港流行食好野要打咭的文化潮流，何故其中一章便寫一位在香港從事代吃服務的從業員故事，也給他啟發香港飲食文化應如何於疫下轉型？「早排無堂食，依家食肆重開亦無法做到昔日大排筵席，大家都要改革食飲方式，例如日本人會把飯團做得很便攜速食、但我們吃上海粢飯包裝卻相對不合速食，大家可能要想想如何讓食用者以最方便最安全方式來吃一餐。」

何故認為港式美食可謂Fusion菜鼻祖。(賴家俊 攝)

港式美食「Fusion菜」鼻祖

故事以移民為第一個故事，相信亦是近年大家感受最深的課題。說起移民，何故表示不少老饕好友都懷念香港美食，「有朋友移民加拿大，他不會吃當地做的臘腸，他說加拿大的臘腸用料太健康唔好食，香港最有風味。」

談起香港風味，何故認為港式美食根本是「Fusion菜」（融合菜）鼻祖。他表示茶餐廳的「黑牛」是用朱古力雪榚溝可樂，西多士原理其實似三文治，但港人獨創以麵包塗上蛋液再煎，加上花生醬等不同食材，香港的咖喱魚蛋也不是用咖喱汁，汁底是用椰汁溝其他材料做出來，就連星洲炒米用料也與星洲不同，所以顏色也不一樣。

就讓大家細味小說中八個腦洞大開又十分熟悉的故事，來一趟香港美食之旅。

作者簡介｜何故，畢業於香港大學土木及結構工程系；現職跨媒體創作人，集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身，也是著名美食家，專門研究打邊爐。大學時代開始寫作，已推出超過20本小說，包括：《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》系列、《末世驚魂錄》系列、《愛。因思坦症候群》系列等，《回憶中的香港味道》是最新香港「飲食文學」作品。

