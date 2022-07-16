《信用欺詐師》早已江郎才盡？｜還是日本｜湯禎兆專欄

對於《信用欺詐師》，我一直有特殊的情意結。由18年電視劇播放以來，我屬於長期的忠實粉絲。到今年22年為止，已經出現第三個電影版了；更加不要說作品早已衝出日本，已經推出中國版及韓國版了。

文：湯禎兆 ｜ 原題：《信用欺詐師》程式



當然我不會掩耳盜鈴，任何人都可以看到《信用欺詐師》的方程式，去到第三個電影版《英雄篇》，早已進入江郎才盡，明顯已至強弩之末的地步了。但於個人的情感上，我仍然不想此系列就此終結。最主要的原因，相信大抵仍然因為有港產片黃金年代的投影作用在內吧。

事實上，《信用欺詐師》根本就是《最佳拍檔》隔代跨區變奏版。以世界各地的外境作為招徠，配以高密度頻率的節奏（這一點或需要稍作補充，《信用欺詐師》的速度，當然與黃金年代的港產片仍有極大差異，但以日本片的節奏來說，絕對稱得上屬於高密度節奏的作品），而且以熱鬧的群戲為中心；再加上在內容鋪排上，均是以速度掩蓋內容來取勝。簡言之，就是讓觀眾頭腦完全放空，不用思考，完全投入創作者所經營的喜劇世界。

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此所以《信用欺詐師》系列，即使無論設計多少重敘事角度，其實也不會惹人深思，大家都知道那不是《羅生門》式用來探究人性的陰暗世界，一切只是為了娛樂作用而存在。那就是娛樂片當道的主流方程式，以往港產片80年代矯枉過正的問題，今日反而教人有一種懷舊的感觸。我衷心希望《信用欺詐師》系列可以長拍長有下去。

（圖片與題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）