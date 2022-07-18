訪問｜現職老師的水彩畫家劉燕娜個展　迷幻水彩捕捉大自然之美

還記得自己的兒時夢想嗎？如果再給你一次機會，你有勇氣追尋那些已被你淡忘了的夢想嗎？現職老師的水彩畫家劉燕娜Anna Lau，多年前因故放下畫筆，後來在疫情期間迷上風景照片，於是重拾水彩希望捕捉大自然神韻。她形容，這次的個展名符其實，就是她的「Dreams Come True」（夢想成真）。



水彩畫家劉燕娜（圖片由受訪者提供）

選擇水彩是由於素描局限性

Anna自幼立志成為畫家，中學時也修讀了美術科，當時就接觸了素描、水彩、木顏色等多種媒介。她當時考試專研素描，但後來在畫景觀照片時，發現以素描作畫，總是缺了一點神韻，便嘗試用其他顏料。選擇水彩後，發現自己愈畫愈順，技巧也拿捏得不錯，就一直保持用水彩作畫。

在Anna的畫作中，太陽、月亮及星空是很明顯的主題，她表示：「有時候望向天空，我不會望雲，我會找太陽在哪裡，月亮又在哪裡，或是會看看星空、銀河在哪裡。我有這個習慣，也希望大家能在我的畫裡找到這些東西。」她發現，在顏色豐富的畫作或照片中一般有太陽照射，而星空和月亮都在夜晚，變相在色彩上較有局限性，所以畫得最多的還是太陽。

靈感來自Facebook風景照片群組

這次個展將展出Anna 50幅新作，創作歷時大概一年半。「幾乎是每個星期都創作一幅新的畫，基本上都在星期六閉關完成。有些細節沒能完成的話，像是畫裡的雲或者鳥，我就會閒日晚上把細節補上，基本上是見縫插針式的創作。」

由於工作忙碌，雖然喜歡自然景觀，但Anna透露，最主要的靈感來源還是社交媒體上的風景圖片：「基本上Facebook上的所有風景照片群組我都進了，所以我一打開Facebook或Instagram基本上全部都是風景圖片。我每天都會打開社交媒體，看看有沒有什麼照片我特別喜歡，就會把它們存起來。」她每一幅畫都連著一句鼓勵的語錄，希望大眾不單覺得自己的畫療癒，也能從這些話語中獲得力量，望讓人明白世界不如想象中的灰暗，可以以不同角度看待同一件事。

劉燕娜作品《Dreams Come True》（圖片由受訪者提供）

如果要選出一幅畫，她尤其喜歡與展覽同名的「Dreams Come True」。是一幅星空，一來是因為自己喜歡粉紅到紫色的顏色過渡，另一方面則是因為這個過渡讓她想起自己的人生旅程：「（我們的夢想）像銀河、星空一樣有很多未知，但只要我們一步一腳印地前進，原來真的能看到一些曙光。」

她透露，未來會想挑戰尺寸更大的畫作，也會挑戰以塑膠彩作為主要顏料。

【藝術家簡介】

劉燕娜Anna Lau



劉燕娜（圖片由受訪者提供）

香港當代水彩畫家，擅長以水彩表現出大自然和風景之美。近年她在不同的國際性繪畫比賽中獲得多個獎項，被外國畫廊獲邀成為特選藝術家。此外，她於2021年在香港舉辦聯展，其作品曾代表香港於歐洲多國參展，並被不同藏家收藏。



【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：劉燕娜Anna Lau「Dream Comes True」 個人作品展

日期：即日至7月28日

地點：香港灣仔駱克道301-307號洛克中心三樓藝林畫廊

開放時間：星期一至四上午9時至晚上7時、星期六上午9時至下午5時

