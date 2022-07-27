展覽｜近年最大型巴洛克藝術展　頂級意大利畫作首次在港展出

戲劇化的光影、誇張的動作及富張力的人物表情是十七世紀意大利藝術品的特點，畫作著重強烈的情感表現，後來史學家稱之為「巴洛克藝術」。今次意大利卡波迪蒙特博物館首次在香港舉辦展覽，展出多幅大師作品，是近年在港舉行最大型的巴洛克藝術展。



位於意大利那不勒斯的卡波迪蒙特博物館，是意大利最大、最著名的博物館之一，每年超過一百萬人次參觀，以收藏頂級意大利畫作而聞名。是次展覽將聚焦四十件意大利北、中部文藝復興後期作品及那不勒斯巴洛克畫作，所有藏品分別來自該博物館的法爾內塞典藏及波旁典藏，都是首次於香港展出。

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展品包括提香、安尼巴萊•卡拉奇、阿爾泰米西婭•真蒂萊斯基等大師作品。畫作題材涵蓋宗教、聖人、神話人物、靜物及風景，展示意大利那不勒斯在十六至十七世紀不同的風格題材。畫作動人心魄，讓觀者仿如置身畫作之中。

為巴洛克藝術融入香港視點

為配合是次展覽，藝術館邀請了三位本地藝術家透過不同媒介回應巴洛克時期大師的作品，為展覽注入香港視點。

新媒體藝術家伍韶勁受巴洛克畫家阿爾泰米西婭‧真蒂萊斯基的自傳式畫作啟發，以伽利略的擺鐘論加上巴洛克戲劇化的光暗對比，創作了可感受光影、動靜之間張力的沉浸式空間；視覺藝術家周俊輝則以相片裝置重新演繹巴洛克繪畫中的人物，把本地文化元素融入巴洛克藝術。插畫師 missquai 與策展團隊就透過故事及遊戲，介紹巴洛克藝術的故事、意義及技法。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展

地點：香港藝術館2 樓專題廳（尖沙咀梳士巴利道十號）

日期：即日至十一月二日

入場費：$10(標準票)│$7(團體票)│$5(優惠票)│免費 (博物館通行證)

