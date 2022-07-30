行走中的文化｜由周杰倫的《青花瓷》到唐朝陶俑　細說陶瓷發展史

「天青色等煙雨，而我在等你。月色被打撈起，暈開了結局。如傳世的青花瓷自顧自美麗，你眼帶笑意。」（1）

撰文 : 香港電台電視部 | 原題：細數古文物特色 了解陶瓷發展史



唐朝陶俑中的各種胡人俑

一曲家喻戶曉的《青花瓷》，唱的是裊裊愛意，品的是傳世笑顏，也帶我們去到煙雨的江南和千年前的古城。談及青花瓷，人們一定想到宋代，青花瓷素白淡雅的感覺，和宋代女子的服飾、妝容十分相近。實際上陶瓷的歷史遠早於宋代，自新石器時代的陶器至今，已有一萬年以上的歷史。

港台電視節目《行走中的文化》，走過了煙雨天青的江南，來到炎炎夏日下的香港，由古美術顧問及文物收藏家李宗鴻先生作向導，帶領仁濟醫院趙曾學韞小學、將軍澳官立小學和華德學校的高小學生們，一起揭開陶瓷世界的神秘面紗。

古美術顧問李宗鴻先生是陶瓷文化的導賞員

陶瓷既是工藝美術的代表，也結合了民俗文化，在中國工藝美術歷史發展中地位卓然。李宗鴻先生指出，陶瓷的歷史也是中國古代高科技產品的發展史。陶瓷家族包括陶器、炻器及瓷器三種，冶煉溫度高低不一。陶器密度低，煉製溫度約800到1000度，起源於新石器時代；炻器由1000度至1300度間的高溫煉就，質地堅硬，始於3000年前的商代；而瓷器則約由隋唐時期開始，密度較高，由1300度或以上高溫燒製而成。比起陶器及炻器，瓷器顏色偏白，故後世的陶瓷除青白瓷外，亦覆以不同的釉色來發揮創意，體現藝術美感。

唐朝陶瓷文物「白釉貼花雙龍柄壺」

歷史和文化息息相關，作為上至藝術欣賞下至生活器皿用途的陶瓷，也是絲綢之路歷史上重要的輸出產品。而中西文化交流的影響，也在陶瓷製作上得以體現。

李先生以唐代的「白釉貼花雙龍柄壺」為例，介紹了具伊斯蘭文化特色的貼花圖案及希臘風格的瓶身設計，鑑賞了唐代陶瓷作品中西結合的一面。他亦導賞了不同的唐陶俑，如胡人俑、大食人俑、崑崙奴俑等，反映了唐時國力強盛，自西域（泛指中原以西區域，約為今日的新疆一帶）、大食（今阿拉伯地區）等地慕名而來的外來人口眾多；如三彩駱駝俑和胡人牽駝俑，則看出絲綢之路商貿繁盛，連運輸中必不可少的駱駝和牽駝人都成為作品的來源。

另一方面，當時社會等級森嚴，喪葬規格不一，在陪葬品中亦可看到文官俑、侍女俑等不同等級的陶俑；女俑們體態豐腴，體現唐代女性的審美觀；而置於地宮兩側的鎮墓獸，也深具特色，一隻為人面獸身，面容模仿胡人，另一隻為野獸，沿用獅子之貌，保護墓地主人免受外來侵擾。還有一些形態各異、栩栩如生的戰馬俑，則由側面彰顯了唐朝的軍事實力。

總結，唐朝作為泱泱大國，海納百川，能接納不同地域的文化和藝術，在唐陶瓷作品上可見一斑，而唐文化又影響至世界各國，是地球村在中世紀世界史上的完美體現。

參觀過各種陶瓷文物，聆聽完不同時期的陶瓷藝術發展，學生們需運用他們的觀察和理解，來參與遊戲挑戰。他們除了要分析不同相片中形狀各異的陶瓷在古代的用途，還要按陶瓷的特色追本溯源，把陶瓷歸類去史前時期、漢、唐、宋及元等不同的生產朝代，遊戲內容既考驗他們的理解力及判斷力，亦需他們發揮想像力。而最後一輪比賽中，學生們則親身上場，在陶瓷老師關秀雯的指導下，手製陶瓷碗，並繪以唐代的鳥兒紋飾，由動腦至動手，親身感受陶瓷藝術的傳承。

杜甫曾感嘆「君家白碗勝霜雪」（2），彼時富貴之人才能擁有的陶瓷用具，如今已深入人們生活的每一處。陶瓷藝術，不僅是中國工藝科技的具體體現，也反映了人們對美好生活的不懈追求。在杯、瓶、碗的層層疊影中，萬年的時光，緩緩而來，又緩緩而過。而傳世的青花瓷上，留下了未完的結局。

（1）歌詞來源﹕周杰倫《青花瓷》(詞﹕方文山)

（2）詩句來源﹕杜甫《於于韋處乞大邑瓷碗》

（圖片由港台提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

香港電台電視節目《行走中的文化》帶領觀眾深入了解十個具代表性之歷史文化項目，逢週日晚上8時於港台電視31播出。詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/culturewalk

