行走中的文化 | 漫步天后車公古廟　淺談香港信俗文化

說起中國文化，少不了傳統節日一環。農曆新春、元宵、清明、端午、中秋、重陽、冬至，各種節日，各有習俗。「借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。」（1）「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」（2）這些千古詩句背後流傳的，都是民間的信仰習俗，即信俗文化。

撰文 : 香港電台電視部 | 題：漫步天后車公古廟 淺談香港信俗文化



香港民間諸神眾多，天后、車公、北帝、洪聖、觀音、文昌、城隍……寸土寸金的香港地，街頭巷陌卻隨處可見供奉神祇的香火寺廟。香港歷史博物館館長鄒興華，作為文化導賞員，便在各式廟宇中選擇了天后廟和車公廟，來介紹香港的信俗文化。

信俗文化的導賞學者為香港歷史博物館館長鄒興華

在上一篇《行走中的文化》（「地理」）中，學生們認識了香港海路運輸歷史上的一個重要港口──佛堂門。就像「凡有井水飲處，即能歌柳詞」（3）一樣，每個人來人往的停泊之處，必會留下千絲萬縷的文化足跡。而在佛堂門，便有這麼一座天后古廟，在千百年的海浪聲中，默默送走一艘又一艘船，一代又一代人。

天后信俗，2009年獲列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，可見其歷史文化價值。現時全世界約有5000多間天后廟，除中國沿海地區外，主要分佈於東南亞及日本等國。

香港天后廟多達上百間，最古老的是西貢北佛堂門天后古廟，又稱「大廟」。大廟建於南宋，修繕於清代後期。「系出莆田坤儀稱母，恩流荷澤水德配天。」天后古廟的對聯，道出了天后的出處。鄒館長引述，天后娘娘相傳是北宋初年福建莆田湄州島的神女林默，在世時行善濟世，惠及百姓。林默去世時，民間已供其香火，北宋後年朝廷冊封其為「順濟」，至元朝，改稱號為「天妃」，至清代才稱為「天后」。後世沿海地區供奉天后，為保佑漁民出海後可平安歸家。進入天后寢宮，天后娘娘居中，除了座前侍從，兩旁分別站著千里眼、順風耳，為天后查探民間疾苦。整個神龕的佈局近似民間的衙門，可見信眾寄望神明保佑，幫他們排憂解難，渡過難關。

一年中，祭祀天后最重要的日子便是天后誕。每年農曆三月廿三日，各處善信所成立的花炮會，都會進獻花炮到天后廟還神。資深紮作師傅--冒卓褀簡介了花炮的特色﹕作為傳統紙紮品，花炮頂端需寫上神誕名稱或團體名，高處中間有「蝠」（福），背後覆以紅布，前方飾以金花，正面則掛「燈」（寓意「丁」），中心的「炮膽」位置，便用以安置神明的神位。花炮進獻後部分地方還會保留「搶花炮」的傳統儀式。

民間神明賀誕的另一傳統活動是搭棚唱戲，酬謝神恩。無論是魯迅筆下的「社戲」，還是香港的神功戲，殊名而同歸。據說天后誕是香港最多神功戲上演的節日，除酬神祈福外，此舉亦希望通過戲曲故事教人向善，導以道德規範，曉以儒家教化，令信眾懂得分辨是非黑白和忠奸曲直。

逛完大廟，鄒興華館長帶著高小學生們去了沙田車公廟，普及了另一位民間之神車公的故事。據說車公為南宋的將帥，曾護送宋帝南下避難，及至香港。其人除行軍外亦擅醫術，所到之處疫症即止，便受民眾奉祀，以求庇佑。車公廟中前為新廟，後為古廟，古廟有百年歷史，平日並不開放。雖則大年初二乃車公誕的頭誕日，但廣大善信多於初三赤口之日前往車公廟，轉風車以求新年鴻運當頭，而這也儼然成為本地信俗文化中濃墨重彩的一筆。

廟宇導賞結束後，學生們進入了遊戲挑戰環節。這次挑戰可謂腦力和體力缺一不可，參與學生來自大埔舊墟公立學校、香港青年協會李兆基小學、九龍塘宣道小學及香港教育工作者聯會黃楚標學校。除天后及車公外，其他諸神的來歷及名號，民間信俗的各種作用等，都是考核學生的內容。車公廟的解籤一景，也成為挑戰的環節。學生們手執不同籤文，解得津津有味，說得頭頭是道，盡顯口才和智慧，令人讚不絶口。而最後的舞獅回合，才是難度最大的挑戰，由醒獅團的姜偉康師傅和蘇永健師傅指導，學生們親身上場，前三拜、後三拜、高、低、雙拋，行動有序，進退得宜，流光溢彩中，別有一番趣味。

古人祈求「天地神靈扶廟社」（4），亦自省「位卑未感忘憂國」（5），民間信俗，和「修身齊家治國平天下」（6）的儒家思想，一脈相承，自古已然。跨越多少山河，領略多少風俗，渺渺塵世間，有虔誠的叩拜，冥冥天地中，有不朽的寄望。一拜一求一香火間，神明們低眉信手，續了人間的道義，全了家國的綿延。

（1）詩句來源﹕杜牧《清明》

（2） 詩句來源﹕王維《九月九日憶山東兄弟》

（3） 文句來源﹕葉夢得《避暑錄話》

（4） 詩句來源﹕陸游《病起書懷》

（5） 詩句來源﹕陸游《病起書懷》

（6） 資料來源﹕《禮記‧大學》

香港電台電視節目《行走中的文化》帶領觀眾深入了解十個具代表性之歷史文化項目，逢週日晚上8時於港台電視31播出。詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/culturewalk



（圖片由香港電台電視部提供，本文不代表藝文格物立場。）