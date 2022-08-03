室戶廢校水族館｜日本廢棄校舍再利用　25米泳池中與海龜一同暢游

日本高知縣室戶市的椎名小學，因為少子化的影響需要於2005年廢校。但在2018年4月，學校重新開放，搖身一變成了特色水族館。



132年歷史小學遭廢校 大變身成特色水族館

室戶市位於日本四國高知縣東南部，轄區內八成地區為山林地，以水產、賞鯨和海洋深層水聞名。但由於區內並無鐵路通過，交通不便導致人口外流，目前為高知縣內人口第二少的市。

室戶椎名小學成立卡1874年（明治七年），由蓮福寺改建而成。1882年，學校利用600萬日圓捐款成立基金，翌年建造新校舍。創校132年後，因為日本少子化的影響，椎名小學被迫於2005年正式廢校。

及至2015年，應當地居民的要求和非營利組織的建議，政府成立了「原椎名小學使用研究委員會」，由當地居民、私人組織、縣市官員擔任成員，討論和研究該設施的有效使用。委員會決定把被廢棄的椎名小學重新裝修，作為一個小型水族館重新開放。設施的設計及改建工程於2016年展開，改建費用高達5.5億日圓（時值約4000萬港元）。

搖身一變後，室戶廢校水族館（むろと廃校水族館）在2018年4月開始運作。

設計保留懷舊風味 校園設施巧成水族展示箱

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水族館巧妙地在設計上保留校舍原有特色，同時增添水族館元素，例如把跳箱、長型洗手池等設施化成水族箱，又把室外的25公尺游泳池變成大型互動水槽。水族館不僅繁殖、展覽和研究在室戶水域生活和捕撈的海洋生物，更讓遊客可以親身觀看、接觸海洋生物，甚至給魚和海龜餵食，因此一開館便大受歡迎。單是開館頭8個月，水族館便吸引多達12.5萬名遊客參觀，這足足是室戶市總人口的12倍。

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根據官方網頁的介紹，「『室戶廢校水族館』設置了由過去兒童們練習游泳的室外25公尺游泳池改裝而成的大水槽，以及大大小小共19個水槽......水槽中是直接從大海汲取海水，有室戶UNESCO世界地質公園長大的條石鯛與鰤魚等約50種類，共計一千條以上的「學生」，在當地的漁夫們的協助下「入學」悠遊。」

水族館建築物經裝修後美麗地讓人不覺得這是廢校，但當中的桌子與椅子均為廢校當時所留下，也讓此處成了充滿懷舊的氣氛。時至今日，昔日的椎名小學雖已不再，但「室戶廢校水族館」延續其教學傳承的使命，作為學習及交流的場所，聚集來自世界各地的遊客們，沈浸於室戶的天然風光中。

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